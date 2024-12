Les chroniques (Emile Zola / Eric Charon)

© Simon Gosselin

La société prise aux tripes

Cela com­mence à l’entrée du théâtre. On dépose des baquets sur le par­vis, où l’on fait la les­sive. Rapi­de­ment, les répliques se font acerbes. La vio­lence sur­git natu­rel­le­ment des invec­tives. Cette his­toire de linge sale et de dignité à défendre contre la misère englou­tis­sante demeure celle des femmes qui se battent contre leur sort.

On se met à sla­mer, dans le cercle voyeu­riste du public, au son de l’accordéon, comme pour adou­cir le tableau, au risque de lais­ser les mots sans contrôle. C’est qu’on s’installe – noble­ment – dans le popu­laire, et dans la trame de forces qui nous attisent en même temps qu’elles nous construisent. Per­sonne n’est vic­time mais on sait entrer là dans le cycle déses­pé­rant de la détresse et des condi­tions laminées.

Une fois à l’intérieur, dans une ambiance noc­turne ren­due inquié­tante par la cla­ri­nette et le cla­vier, Jacques Lan­tier appa­raît en proie à ses fan­tômes : il com­bat hon­nê­te­ment les pul­sions qu’il ren­contre en lui, inter­dit. Sou­dain, c’est sa dépo­si­tion, l’interrogatoire qui suit le meurtre de Grand­mo­rin. A peine un temps, on se retrouve chez Ger­vaise qui, après avoir cédé aux avances sin­cères de Cou­peau, une fois mariée, ayant acquis sa bou­tique et l’ayant ren­due pros­père, après l’accident de son mari, qui le fait déchoir, com­mence à se lais­ser aller aux mœurs qui grisent.

L’engouement et l’entrain font bien­tôt place aux calom­nies, à la déchéance, à la dis­pa­ri­tion sociale, sans doute phy­sique. Le der­nier tableau nous place devant l’abandon déses­péré de Séve­rine à Lan­tier, lequel se livre enfin à la vio­lence qu’il conte­nait, en la retour­nant contre elle. C’est l’ombre, puis la figure de Deni­zet (juge intègre de Ger­mi­nal et de L’œuvre), qui incarne(nt) d’abord la conscience de Lan­tier, puis sa culpa­bi­lité. Son pro­pos est réécrit, ajou­tant pour la scène une réso­lu­tion que ne peignent pas les romans.

Eric Cha­ron porte Zola à la scène au moyen d’un dis­po­si­tif ori­gi­nal, dyna­mique et édi­fiant, consti­tuant une véri­table per­for­mance qui ne cesse de réac­ti­ver notre écoute. Il res­ti­tue avec verve l’intention fon­cière de Zola, cher­chant à prendre la société par les tripes, nous fai­sant entrer dans des his­toires sin­gu­lières par le sang, les pleurs, les halè­te­ments. La repré­sen­ta­tion joue sur des modes d’énonciation très maî­tri­sés et très variés : face à face impi­toyables, inter­ro­ga­toires en aveugle, prise à par­tie du public, parole soli­taire poi­gnante, scènes cho­rales, jusqu’à des voix venues d’outre-temps.

On assiste à un glis­se­ment vir­tuose des rôles, propre à nous inter­ro­ger sur nos iden­ti­tés simi­laires, dans un brouillage des dates, propre à ques­tion­ner notre dis­tance à l’écriture. Un spec­tacle réussi, porté par une troupe excep­tion­nelle d’énergie et de pré­sence, promis(e) à un bel ave­nir. Une valeur.

