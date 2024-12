Serge Le Tendre, Régis Loisel & Vincent Mallié, La quête de l’oiseau du temps — cycle 2 : Avant la quête — T.08 : “L’Omégon”

Une conclu­sion brillante au possible !

Il fal­lait un dénoue­ment gran­diose pour clore ce long cycle d’Avant la Quête. Maî­tri­sant à mer­veille l’art de la nar­ra­tion, bâtis­seurs de l’univers qu’ils ont créé en com­mun en jan­vier 1983 avec La Conque de Ramor, Serge Le Tendre et Régis Loi­sel marquent un véri­table tour de force avec cet album. Ils pro­posent une conclu­sion qui rejoint exac­te­ment les deux cycles avec un récit d’ampleur qui donne à la série une pro­fon­deur et une charge émo­tion­nelle peu com­mune.

Certes, le dan­ger est tou­jours très pré­sent, mais les auteurs portent aussi leurs regards sur les quêtes inté­rieures des pro­ta­go­nistes, les rap­ports entre­te­nus entre les par­ti­ci­pants tout au long de leur errance dans les immenses terres de la Déso­la­tion. Ils signent des dia­logues cise­lés, mêlant un cer­tain humour à une dose de philosophie.

Non sans peine, Mara est en pos­ses­sion de la graine sacrée, celle qui, mélan­gée au sang d’un prin­cesse et d’un prince, per­met­tra d’éradiquer la menace du retour de Ramor, ce dieu mau­dit. C’est ce qu’elle a décou­vert dans le Gri­moire des dieux anciens. Il faut effec­tuer le rituel à l’Omégon, la mythique cour de jus­tice nichée dans les loin­taines Terres de la Déso­la­tion.

Ils sont cinq à che­mi­ner vers ce but loin­tain. Mara est pro­té­gée par Bra­gon à qui elle cache qu’elle attend un enfant de lui, de Bodias, le prince de la Marche des Mille Verts, de Bul­rog, l’élève du che­va­lier et de Krill, une sau­va­geonne de la tribu des Meri­dine. Pen­dant ce temps, les adeptes de l’Ordre du Signe ampli­fient la répres­sion contre ceux qui, dans la popu­la­tion, résistent.

Ce long voyage va per­mettre à cha­cun de se connaître, de s’apprécier. Ils vont recueillir un enfant qui vient d’être mar­qué par les recru­teurs de l’Ordre du Signe, cet ordre honni. Mais Mara semble por­ter un secret bien plus lourd que sa mater­nité. Quel est le prix à payer pour sau­ver Akbar ?

Le gra­phisme est assuré par Vincent Mal­lié pour le des­sin et par Bruno Tatti pour la mise en cou­leurs. Avec des des­sins élé­gants, pré­cis dans les détails, des teintes sub­tiles pour ini­tier les ambiances, ils réa­lisent des planches qui retiennent le regard avec des per­son­nages bien cam­pés et des décors gran­dioses.

Cet album dévoile les ques­tion­ne­ments intimes, la vérité exis­ten­tielle des héros qui se sont trou­vés entraî­nés dans une ronde frô­lant la folie et la mort. Un final d’une belle intensité !

serge per­raud

Serge Le Tendre & Régis Loi­sel (scé­na­rio), Vincent Mal­lié (des­sin), Bruno Tatti (cou­leur), La quête de l’oiseau du temps — cycle 2 : Avant la quête — T.08 : L’Omégon, Dar­gaud, novembre 2024, 104 p. — 19,95 €.