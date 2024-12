Anne Barbusse, Terra (in)cognita : poèmes sous couvre-feu

Tenir

Anne Bar­busse tra­verse son monde et donc arpente la France en voyage : « Dans la val­lée du Rhône fument les cen­trales nucléaires et tournent les éoliennes. » Comme elle, nous par­ta­geons ses par­cours d’existence entre géo­gra­phie et temps.

« L’avènement des herbes cri­blera les marais de touffes outre­cui­dantes » même si demeurent encore le ravage et le trau­ma­tisme du Covid jusqu’à la mer qui ravale ses vagues et roule l’écume sur les galets ronds. Des prai­ries s’allongent là où elle por­tait des masques FFP2 dans l’urgence de presque vieux hivers.

La poète s’accroche au soleil comme au bout des pales tour­nantes. A Lyon, les quais chu­chotent la langue de la société post-industrielle qui menace de s’effondrer dans l’excès. Le long des routes, elle s’accroche à des arbres ché­tifs mais lutte contre l’intempérance et s’échappe aussi sur les rails paral­lèle. Le train s’enfonce dans les villes de pro­vince dont Valence, mais cela remonte à ses vingt ans, à sa vie pari­sienne et les ban­lieues qua­drillées de lotis­se­ments neufs ou en construc­tion.

L’auteure mul­ti­plie ses « choses vues » chères à Hugo. Pour les évo­quer, ses méta­phores se déplument à bon escient. Le virus a encore l’aplomb des para­sites sans ques­tion. Mais dans ce monde-là, il faut s’échapper par le haut, « pour ne pas chu­ter tout en bas du monde. »

Telle est cette bio­gra­phie médi­ta­tive somme toute com­mune mais pré­gnante à tous. Certes, des « mai­sons inco­lores par­achèvent l’inconsistance » des absences des sai­sons mais quelque chose avance. Quitte à saluer l’irrévérence de Godard : « il n’est pas encore mort et la gare de Lyon a presque,la même salle des pas per­dus, seules les nou­velles du monde ont changé ». C’est donc bien tout ce qui reste. Si bien qu’un tel texte se trans­forme en orai­son, célé­bra­tion et rituel. Volon­tai­re­ment neutre, un tel lan­gage nous sonne, comme s’il sug­gé­rait d’être aba­sourdi par ce qui fut. Mais Anne Bar­busse file droit.

Histoire, face à l’horizontalité de la peine, de main­te­nir l’espoir (presque sourd) de chan­ger le monde. C’est là en quelque sorte échap­per aux dupes du non dupe et se plon­ger encore vers le rêve et le ciel mais aussi médi­ter encore. “Aux gra­mi­nées encore de des­si­ner des jar­dins de curé, ne plus octroyer les mondes”, écrit-elle grâce à son infi­dé­lité chro­nique aux sta­tis­tiques.

Même si, dit l’auteure, « je ne cueille que les chiffres de la pan­dé­mie ». Elle fait beau­coup plus. Et pour lut­ter encore. Mieux, par­tant pour le large loin des hommes tran­si­toires et des mouettes furieuses. Cela convient à sa forme d’intransigeance.

jean-paul gavard-perret

Anne Bar­busse, Terra (in)cognita : poèmes sous couvre-feu, édi­tions Uni­cité, 2024, 170 p, — 15,00 €.