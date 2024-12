Le beau cou plait

(Com­ment vivre ?)

Notre propre his­toire n’est pas bonne, elle bas­cule. Mais les Pyra­mides, Saint-Pierre de Rome et les Mac­Do­nald tiennent debout. La nôtre s’efface devant les ves­tiges de sor­ciers divins ou de graisses. Cha­cun passe son tour — avec les Japo­nais et les pigeons plus infa­ti­gables que l’insomnie.

Mais notre aven­ture est confi­née dans un grand spec­tacle. Le balan­cier conti­nue son mou­ve­ment entre notre bana­lité et le lustre. A force, nous nous ne sou­ve­nons d’aucune de nos péri­pé­ties sinon celle du petit oiseau qui sort un peu quand cela lui plaît. Il fait cou­cou et répète tou­jours la même chose : ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui. Notre comé­die coule, lisse sans met­teur en scène pour dévoi­ler la fin.

C’est à se deman­der quand on est monté et quand nous des­cen­dons. En sor­tant, près du métro peut se ren­con­trer Dieu appuyé sur un coude aux feux. Demandez-lui : « Alors j’existe ?». Il acquiesce de la tête et par­fois il ajoute : « Tu es for­mi­dable l’ami, conti­nue ! ». Nous n’en sommes pas sûrs. Mais la tâche accom­plie, il fau­drait en pro­fi­ter pour reprendre encore un genre d’affaires pri­vées en une coexis­tence dis­crète avant de prendre l’ixième bus de la journée.

jean-paul gavard-perret

Photo Bet­tina Pittalunga