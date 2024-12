Marin Ledun, Free Queens

L’effroyable pros­ti­tu­tion

Marin Ledun évoque, à tra­vers ses romans, les limites du pro­grès, les consé­quences sociales issues des crises contem­po­raines qui secouent le monde ou des sujets pré­cis comme les enfants mar­tyrs. Il a déjà eu l’occasion de dénon­cer les pra­tiques plus que dou­teuses de mul­ti­na­tio­nales quand il raconte les magouilles des fabri­cants de ciga­rettes dans Leur âme au diable (J’ai Lu — 2022). Ici, il s’attaque, entre autres, à la pros­ti­tu­tion presque éri­gée en sys­tème d’État au Nigé­ria et à une entre­prise de bras­se­rie de bières.

Ce 23 juin 2019, le Bus des femmes arrive porte de Pan­tin à Paris, à la ren­contre de pros­ti­tuées. Une ado­les­cente en pro­fite pour se réfu­gier dans le véhi­cule. Serena Mon­nier, jour­na­liste pour Le Monde, recueille mal­gré les menaces mus­clées de deux proxé­nètes, Jas­mine Dooyum, une Nigé­riane de quinze ans.

A Kaduna, au nord au Nigé­ria, ce 11 jan­vier 2020, Odo Gowon sou­lage le direc­teur de l’usine Mas­ter Bre­wers Nigé­ria Incor­po­ra­ted en lui assu­rant que le pro­blème est résolu défi­ni­ti­ve­ment.

Oni Goje, à cinquante-trois ans, a atteint son quota d’atrocités. Il a démis­sionné de la Nige­rian Police Force pour pas­ser à la sécu­rité rou­tière. Mais il est confronté encore à l’horreur en trou­vant, dans une décharge, les corps gra­ciles de deux jeunes filles étranglées.

Après avoir entendu le par­cours de Jas­mine, Serena décide d’aller à Lagos ren­con­trer les diri­geantes d’une ONG, Free Queens of Nige­ria, qui militent pour pro­té­ger leurs com­pa­triotes de la pros­ti­tu­tion. Elle va ten­ter de mieux connaître le fonc­tion­ne­ment des réseaux de cette pros­ti­tu­tion qui convient, semble-t-il, à beau­coup de monde. Elle va se confron­ter à un res­pon­sable de mar­ke­ting d’une marque de bière mais aussi à cet ex-policier qui veut faire rendre jus­tice, mais à quel prix…

Plusieurs par­cours com­posent ce roman qui débute avec le sau­ve­tage d’une gamine, qui prend en compte les menées mar­ke­ting délic­tueuses d’une société qui ose tout pour vendre, la révolte d’un ancien flic et celui d’une jour­na­liste free-lance qui va être plon­gée dans l’horreur de réseaux cri­mi­nels qui pros­pèrent sur la pros­ti­tu­tion.

Il fait un résumé gla­çant à par­tir de témoi­gnages de jeunes femmes sor­ties de l’emprise grâce à Free Queens. Elles ont été les proies de ces réseaux parce qu’elles étaient jolies, pous­sées à aller cher­cher l’argent en Europe. Ce sont les pas­seurs qui sont éga­le­ment proxé­nètes, la police cor­rom­pue des fron­tières, les poli­ti­ciens qui ne font rien, ne votent pas de lois répres­sives, des juges accep­tant ces situa­tions, les flics qui prennent leur part, les pères et mères qui ferment les yeux s’ils reçoivent de l’argent, les cou­sins qui, pour rendre ser­vice, mènent des trac­ta­tions… En fait, tout ou presque concoure à envoyer ces jeunes femmes au tapin. Elles sont 45 000 Nigé­rianes à arri­ver en Europe chaque année.

Marin Ledun n’édulcore rien du résul­tat de ses recherches, expose avec un réa­lisme pré­oc­cu­pant ce qu’il advient de ces femmes. Bien sûr, cer­taines se révoltent, se regroupent et luttent pour frei­ner cette épi­dé­mie. Mais si la vaillance ne leur manque pas, elles se heurtent au pou­voir de l’argent, à une cor­rup­tion récur­rente jusqu’aux plus hauts niveaux du pays.

Le roman­cier livre un texte dur, effrayant, devant l’ampleur de ces situa­tions, mais dénonce et rend hom­mage à ces guer­rières qui luttent pour sau­ver ces femmes martyrisées.

serge per­raud

Marin Ledun, Free Queens, Folio Poli­cier n° 1028, sep­tembre 2024, 464 p. — 9,90 €.