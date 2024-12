Esparbec, La Culotte

Du roman « osé »

Que faire avec le roman por­no­gra­phique ? Espar­bec en est devenu le maître. Il a dis­paru il y a quelques années. De son vrai nom Georges Pailler, il est devenu l’un des auteurs les plus célèbres et pro­li­fiques de ce type de lit­té­ra­ture et fut régu­liè­re­ment édité sous le label Media 1000 pour des romans des­ti­nés aux kiosques des gares.

Il finit néan­moins par être dis­tin­gué par Jean-Jacques Pau­vert qui le dési­gna comme « le der­nier des por­no­graphes » et béné­fi­cia d’une recon­nais­sance jus­ti­fiée pour les livres qu’il signa à La Musar­dine (dont « La Phar­ma­cienne »).

Il a su s’affirmer en bras­sant et mêlant bien des genres en se deman­dant de quoi le ciel sera fait et quelle est la part qu’il donne à l’auteur. Et aussi, ce qui va en sor­tir. Car par­fois «l’horizon tourne » et une humeur ludique est consé­quente. Sorti en 2019 et réédité en ce moment, La Culotte est son der­nier roman et l’on y retrou­vera toutes ses obses­sions, notam­ment les rap­ports extrê­me­ment ambi­gus et inces­tueux entre une « mère arai­gnée » et son fils. Le héros mûrit sous l’écrasant soleil de Tunis, à l’ombre des trois jeunes filles tota­le­ment délu­rées que sont ses cou­sines et sa sœur, dont il a déjà eu à souf­frir les per­ver­sions dans L’Esclave de Mon­sieur Solal, pré­cé­dent roman de l’auteur.

Malgré les tour­ments qu’elles infligent à ce jeune presqu’homme, sa rai­son de vivre, son obses­sion, reste sa mère — femme aux accents de pure folie et à la chair douillette de confi­se­rie orien­tale, avec sa large croupe, ses jambes gai­nées de bas, sa bouche à sucer des bon­bons. Elle exerce sur le jeune héros une fas­ci­na­tion hors-norme. Elle ne lui laisse aucun répit. Mais sa culotte, petit bout d’étoffe, sera-t-il le rem­part ultime de quoi que ce soit ?

L’auteur décrit avec détails les per­ver­sions de ces jeunes filles délu­rées et des jeux éro­tiques qu’elles inventent pour humi­lier Gérald ou et aussi le petit voi­sin du quar­tier. Mais l’obsession du nar­ra­teur reste sa diva de mère qui tra­vaille comme mar­chande de ciga­rettes tout en effec­tuant quelques extras que son fils peut entendre et obser­ver depuis le petit cagibi où il a élu domi­cile pour les nuits.

Espar­bec pra­tique dans ce livre comme les autres un style volon­tai­re­ment fruste, cru et dénué d’une quel­conque joliesse déco­ra­tive. Pour lui et comme il l’écrivait dabs une confi­dence à Ber­nard Jou­bert, « le roman porno est des­tiné aux voyeurs. Les lec­teurs me demandent d’être très minu­tieux, des­crip­tif, sans méta­phores. Le res­sas­se­ment aussi est impor­tant. Il faut qu’il soit incan­ta­toire sans être mono­tone, qu’il ait un pou­voir nar­co­tique sur le lec­teur sans l’ennuyer. »

Dans La culotte, tout est très expli­cite et ne s’adresse qu’à un public averti — comme l’on dit. Espar­bec évite la mono­to­nie de ces romans où l’argument choisi ne sert que de pré­texte à une accu­mu­la­tion de scènes por­no­gra­phiques. Le sexe se fond natu­rel­le­ment dans le récit et lui donne une atmo­sphère moite et oppres­sante, où cha­cun vit sous le regard de l’autre et veille à ne pas être sur­pris par un tiers.

L’auteur construit des situa­tions sur des jeux de regard. Ce sont moins les rap­ports sexuels en eux-mêmes qui l’intéressent que la mise en scène de moments éro­tiques que cer­tains jugent per­vers. La plu­part relèvent d’un véri­table spec­tacle, là où tout est bâti autour de la rela­tion entre Gérald et sa mère, endor­mie dans l’après-midi mais offerte à la concu­pis­cence de son fils — non sans puis­sance d’évocation en titillant l’imagination du lec­teur voyeur de rap­ports inces­tueux et assez maso­chistes.

Espar­bec joue sur le trouble et l’ambiguïté qui le rap­proche plus d’un Bataille (Ma mère) que des écri­vains por­no­gra­phiques lamb­das. Ici, tout est per­tur­bant assez fas­ci­nant. C’est l’idéal de décou­vrir un tel écri­vain des enfers.

jean-paul gavard-perret

Espar­bec, La Culotte, La Musar­dine édi­tions, coll. Lec­tures amou­reuses, 2023, 284 p. — 19,50 €.