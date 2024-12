Zanzim, Grand Petit Homme

Petit homme devien­dra grand…

Zanzim, qui signe depuis de nom­breuses années des albums remar­quables en tant qu’auteur com­plet ou illus­tra­teur, aime aller à contre-courant. Il le fait avec un tel talent auquel on ne peut que s’intéresser, vu sa manière de voir le monde. Avec Grand Petit Homme, il pro­pose un récit qui a des allures de conte, avec, par exemple, des idées extraites du Petit Pou­cet ou de la lampe d’Aladin, mais…

Sta­nis­las Rétif habite un petit appar­te­ment sous les combles. Il le par­tage avec son chat. Il tra­vaille dans un maga­sin de chaus­sures et, grand amou­reux des femmes, il adore habiller leurs pieds. Mais son mètre cinquante-sept lui donne des com­plexes qui freinent ses élans quand il veut séduire. Alors qu’il est acca­blé par ses déboires sen­ti­men­taux, il décide de deve­nir un grand homme en cares­sant machi­na­le­ment une paire de bot­tines. Ce qu’il ignore, c’est qu’elles sont en cuir de vache sacrée indienne et qu’elles pos­sèdent un pou­voir immense. Et la magie opère ! À l’envers ! Il est réduit à la taille d’un pouce. Sa vie bas­cule car tout devient encore plus dif­fi­cile quand on mesure onze cen­ti­mètres.

Mais, quand il se retrouve, après moult péri­pé­ties, dans la mai­son de Fleur, une ancienne cliente, qui est atteinte d’un mal funeste, il va bra­ver le destin…

Dans cet album Zan­zim a sou­haité mettre en oppo­si­tion la taille d’un indi­vidu et sa gran­deur d’âme. Pour lui, deve­nir grand c’est s’élever sur le plan humain. Si la teneur de l’histoire peut s’apparenter au conte, à la para­bole, la conclu­sion est celle que se fait le lec­teur et non celle impo­sée par le récit. L’auteur offre un roman gra­phique drôle, coloré cepen­dant d’une cer­taine afflic­tion. Avec ses facettes tendres, pro­fon­dé­ment huma­nistes, il sou­lève une ques­tion fon­da­men­tale : que signi­fie être un grand homme ?

Et il n’épargne pas spé­cia­le­ment les dames qui, pour cer­taines ont aussi leur part d’ombre et de lumière.

Avec son gra­phisme si par­ti­cu­lier, il offre au regard des planches où la mélan­co­lie est mise en scène avec des cou­leurs vives. Une fois encore, Zan­zim réa­lise un album qui inter­pelle sur des ques­tions huma­nistes, sur des opi­nions trop sou­vent mises en avant. Ainsi, il ter­mine une inter­view par une phrase superbe sur sa per­cep­tion du grand homme : “Je dirais que les grands hommes sont sans doute ceux qui sont le moins connus ; ceux qui ont fait de grandes choses dans l’ombre, sans être brû­lés par la lumière de leur égo.” Ils sont alors bien petits, les pauvres indi­vi­dus qui se bous­culent dans les médias !

serge per­raud

Zan­zim, Grand Petit Homme, Glé­nat, coll. “1000 feuilles”, novembre 2024, 144 p. — 25,00 €.