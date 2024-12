OK CHAOS

Avec Meier, sacri­pant quasi sacré, ici le lan­gage sort de ses formes et de ses gonds : le créa­teur devient filtre, pres­soir, pas­soire : et même ce qui reste des vocables est repoussé et dis­solu de gré de mains et de forces afin que notre caveau-bulaire mais aussi notre exis­tant cou­lisse et se dis­solve par­fois en vague­lettes ou échos dou­teux où reste à peine juste un bou­quet de tiges pendu sur des page nues.

L’auteur les tourne pour secouer la pulpe et le sque­lette des mots. Et en poète, il obtient un résul­tat glis­sando, balbu-scié, et dépas­sant leur borne. Le tout en écri­vant mal mais cho­ré­gra­phiant en artiste pour mieux dire. Ici, le réel et l’ego dont l’écriture est habi­tuel­le­ment le miroir sont en diverses typo­lo­gies en pattes de mouches non sans chro­ma­tismes — par­fois san­glants pour éli­mi­ner le « beau » ou « bon » phrasé infini des litur­gies et lita­nies à thé et madeleines.

Meier écrit, graphe, peint, pour construire un temps et une vie. Grâce à ce livre, sous le regard et devant, les mots cou­lissent. C’est un che­min hasar­deux, là où, au fond, le ciel peut attendre pour les prendre comme une proie. Mais, in petto, l’auteur les aime tout en pon­çant leurs jambes-âges his­toire de rigo­ler un peu et nous assu­rer que, iden­tiques aux mots de la tribu, nous sommes les sau­vages qui se trans­forment et à coup sûr disparaissent.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, L’Invraissemblable, Richard Meier, Edi­tions Voix, Elne, 2024, non paginé.