Jakub Szamałek, Saturation totale

Les infimes traces de science-fiction disparaissent

Voici donc le troi­sième volet de la Tri­lo­gie du dark net de Jakub Sza­małek, un volume très attendu après Tu sais qui (Métai­lié — 222) et Datas san­glantes (Métai­lié — 2023). Le roman­cier pré­cise que, lorsque qu’il a confié le texte à l’éditeur, il conte­nait encore des traces de science-fiction, traces qui, au moment de la publi­ca­tion (texte paru en Pologne en 2020), n’avaient plus lieu d’être consi­dé­rées comme telles.

Tout com­mence il y a deux ans quand, par hasard, Julita Wój­ci­cka, une jour­na­liste spé­cia­li­sée dans le fait divers pour un site web, découvre sur Inter­net un site consa­cré à la por­no­gra­phie pédo­phile. Cour de récré est un forum fré­quenté par le gra­tin poli­tique, cultu­rel et reli­gieux polo­nais. Cette décou­verte ébranle for­te­ment la popu­la­tion. Or, son créa­teur et admi­nis­tra­teur reste insai­sis­sable, dis­si­mulé der­rière un nom étrange Xtraterrestre1. Celui-ci essaie de l’assassiner. Si elle par­vient à décou­vrir l’identité de cet homme, elle s’aperçoit qu’il a magouillé pour faire entrer un parti d’extrême-droite au par­le­ment polo­nais. Mais il s’échappe.

Et ce nou­veau tome s’ouvre sur une catas­trophe éco­lo­gique quand, en octobre 2020, un rem­blai rete­nant un immense réser­voir d’eaux indus­trielles pol­luées cède enva­his­sant un vil­lage proche, mais ne fai­sant qu’une seule vic­time… immé­diate. Pour l’heure, Julita est stres­sée. Elle vou­drait apai­ser ses rela­tions avec Jan, cet ancien flic spé­cia­lisé dans la cyber­cri­mi­na­lité devenu son guide dans la monde des nou­velles tech­no­lo­gies. Elle le consi­dère comme un gou­jat. Si le dîner débute mal, la ren­contre se pour­suit avec force sou­pirs de plai­sir.

Paral­lè­le­ment, un homme d’affaires visite les biblio­thèques et signe des contrats pour numé­ri­ser leurs fonds. Un mathé­ma­ti­cien sovié­tique a été licen­cié de son uni­ver­sité. On lui repro­chait, dans les années 1980, d’avoir tra­vaillé sur la créa­tion d’un pro­gramme infor­ma­tique jugé inutile, les pré­mices de l’Intelligence arti­fi­cielle. Un jeune Alle­mand, devenu un spé­cia­liste des fraudes infor­ma­tiques, est très per­plexe face à un mal­ware étrange qu’on vient de repé­rer. Il ne fait rien !

Julita et Jan n’ont de cesse de tra­quer l’homme qui trempe dans tout ce que le Web a de plus pourri, de la pédo­phi­lie à la mani­pu­la­tion d’élections…

Le roman­cier fait voya­ger le couple de héros de la Pologne à la Suisse, de l’Allemagne à la Cali­for­nie. Il invite son lec­teur à suivre d’autres par­cours, déve­lop­pant pour cha­cun une belle suite d’actions tou­chant de nom­breux domaines. Il aborde ainsi l’exploitation minière et son impact sur l’environnement avec l’obligation de tra­vailler les mine­rais extraits avec d’autres com­po­sants que l’eau claire. Mais aussi, avec une belle maî­trise, les domaines poli­tiques et éco­no­miques en livrant des infor­ma­tions de pre­mière impor­tance. Il fait entrer dans les entrailles du Web de façon claire, don­nant des expli­ca­tions faci­le­ment acces­sibles.

Il livre un récit où le sus­pense ne se dément pas, servi par un style ner­veux, vif, et une belle inten­sité pour une his­toire pas­sion­nante. Mais, celle-ci se révèle éga­le­ment effrayante dans la mesure où il dévoile les pos­si­bi­li­tés de nui­sance. Et elles sont innombrables.

On ne peut que recom­man­der une telle lec­ture pour être mis en garde contre les dérives dont les scé­lé­rats ne se privent pas de pro­fi­ter. Dans la même veine, lire Objec­tif Zéro d’Anthony McCar­ten voue donne envie de vous débar­ras­ser de votre smart­phone, de votre ordi­na­teur…

Un magni­fique roman et un auteur à suivre tant il pro­pose des textes d’une puis­sance nar­ra­tive peu com­mune sur des sujets brûlants.

serge per­raud

Jakub Sza­małek, Satu­ra­tion totale (Gdzie­kol­wiek Spo­jr­zysz) tra­duit du polo­nais par Kamil Bar­barski, Métai­lié, coll. “Autres Hori­zons — Noir”, octobre 2024, 400 p. — 22,50 €.