Pourquoi faut-il lire un roman d’écrivain plutôt que rien ? En route avec Patrice Jean (La vie des spectres)

La plu­part des romans ne tiennent pas la page. On dirait des gla­viots sous la pluie : on ne les lit pas, on les dresse sur des « nappes qui tombent en miettes par-dessus les bal­cons » avec les­quelles un rat finira de s’étouffer au fond d’un cloaque. Les roman­ciers ont laissé leurs anec­dotes et leurs péri­pé­ties au cré­dit muni­ci­pal et ils récu­pèrent leur fourbi en publiant n’importe quoi.

Ce sont des écri­vants qui ont leurs habi­tudes chez ma tante ou chez un quel­conque prê­teur sur gages. Ils se refilent depuis des siècles leurs vieilles den­telles et leurs coli­fi­chets, tou­jours plus abî­més. Je ne lis presque plus de roman : c’est mou, sans allant, vul­gaire, cla­nique. Il faut être défi­cient men­tal pour roman­cer. « On ne pense pas (assez) que les idées, en nombre limité, se répètent tous les jours, en des mil­lions d’exemplaires, par­tout, jusqu’à la nau­sée. C’est pour­quoi je tente d’échapper à la sul­fa­teuse ver­bale en me réfu­giant dans cer­tains livres… », dont ceux de Patrice Jean.

Je ne me lasse pas de clas­si­fier les por­te­plumes selon la taxi­no­mie de Saint Bona­ven­ture : les com­pi­la­teurs, les scribes, les écri­vants et les auteurs. Patrice Jean est un auteur pour qui la vache­rie n’a pas d’arithmétique et le bon­heur, d’émétique. On est pris, loin des pièges et appeaux à tour­te­relles qui rou­coulent dans le psit­ta­cisme des locu­tions et des gram­maires.

Dans La vie des spectres, Jean nous rap­pelle que, pour écrire, une vie inté­rieure (une âme, un fond de sauce) ne relève pas de l’architecture homo­nyme. C’est vital et pneu­ma­tique (j’entends les gara­gistes se révol­ter). Il y a encore des créa­teurs qui ont lu Léon Ches­tov – c’est à peine croyable – qui se moquent de la socio­lo­gie, du NKVD des idées, des forêts vécues comme des toun­dras et qui ne font pas rimer anus et pré­puces. Ses héros rati­fient « leur morne cré­pus­cule », mais font sur­tout face à la splen­dide armu­re­rie de la bêtise.

Les livres de Jean exem­pli­fient à mer­veille le rocher du zoo de Vin­cennes : les singes se frottent, se piquent, se mordent, s’épouillent dans cette geôle dorée où la nour­ri­ture est abon­dante comme le vide que frac­tionne la tri­nité des repas. Patrice Jean nous raconte le « triomphe des spectres » avec drô­le­rie et ce déses­poir qu’est la drô­le­rie dédou­blée. Les vrais romans – alors qu’il n’y a qua­si­ment plus que des scé­na­rios, des feuille­tons et des docu­men­taires ani­ma­liers sur la copu­la­tion légale – sont des spec­tro­grammes.

Ce sont des dia­grammes repré­sen­tant le spectre d’un phé­no­mène pério­dique, asso­ciant à chaque fré­quence une inten­sité ou une puis­sance. L’échelle des fré­quences et celle des puis­sances peuvent être linéaires ou loga­rith­miques. Dans la vie, ils ne sont que linéaires de même que dans la majo­rité des écrits, l’existence elle-même n’étant même plus un phé­no­mène esthé­tique ou une com­po­tée de signes.

La créa­tion, elle, per­met d’embrouiller ce sys­tème de dia­grammes comme si les spec­tro­grammes s’entremêlaient dans une soupe secon­daire de miroirs fra­cas­sés. Comme nous sommes éloi­gnés de ce caram­bo­lage, sans levier de vitesse, du spec­tacle vivant, du théâtre avec ces niai­se­ries concu­pis­centes et « conscien­ti­sées », de cette diar­rhée de pis­so­tières qu’assagirait le concept de ves­pa­siennes. Quand on y pense, par­ler de conscience après que Nietzsche l’ait décou­pée en ron­delles et don­née à man­ger aux chiens de Zara­thous­tra !

Ce qui défi­nit notre époque, c’est le gro­tesque parce qu’on n’est plus capable « de goû­ter à la vie, insen­sible au froid néant qui la menace ». On est passé des consi­dé­ra­tions inac­tuelles à l’actualité éter­ni­sée. Sans le frois­se­ment du néant, dans l’acceptation incon­grue de ce qu’il recèle de poten­tielle action, il ne peut y avoir que le sou­rire du clown triste et le sérieux de la vie ani­ma­lière. Sans ce néant, ce rebours de nous-mêmes ember­li­fi­coté dans la dia­lec­tique entre bouf­fon­ne­rie et impé­rium, la vie appa­raît comme « en tran­sit », le plus sou­vent intestinal.

Il n’y a plus de place que pour les choses et la pré­ten­tion à leur res­sem­bler dans une forme de mimé­tisme à la symé­trie presque dia­bo­lique, si j’ose la redon­dance en même temps que le contre­sens. Avec Jean, on se dit que « vivre consiste à abattre l’un après l’autre, tous les sym­boles de la gra­vité ». La lit­té­ra­ture devrait être un shrap­nell, elle n’est qu’un cous­sin à pets.

De fait, il est rare de ren­con­trer un frère d’armes dans ce décor de casques à vélo et de tisane puer­pé­rale, tant il est vrai que « cha­cun se four­voyant sur cha­cun, tout n’était que ren­contres avor­tées, bal de poli­chi­nelles, valse macabre où les auto­mates enlacent les ombres, et les ombres étreignent le vide : au rendez-vous des fan­toches ». Chaque géné­ra­tion a son fana­tisme et le fana­tisme, c’est tou­jours le sur­en­ché­ris­se­ment des notions abs­traites qu’on ne sou­haite ni com­prendre ni atteindre afin d’être tou­jours à la traîne de son into­lé­rance et en retard de soi ; c’est aussi dés­in­ves­tir la soli­tude, le côté plat des choses et la marche.

Le fana­tisme, c’est la minau­de­rie de l’instinct gré­gaire, avec une kalach­ni­kov phy­sique et morale en ban­dou­lière, mon­tée sur le dada Tha­na­tos. Le fana­tisme pro­cède de l’incapacité à faire silence et de la non-répudiation du com­men­taire. Les « der­niers hommes » ne veulent plus de mots, mais des écharpes mul­ti­co­lores d’onomatopées pour sanc­ti­fier les cote­ries, les pha­langes, les pha­lan­stères et les tri­bus réti­cu­laires. Les « der­niers hommes » ne se pro­noncent pas sur la vérité ni la beauté des choses. Ils com­mentent un nom­bril sans argu­ment pour l’ombilic. Bêler n’est pas écrire.

Un écri­vain aban­donne tou­jours la réa­lité à elle-même afin d’en sous­traire un champ de vision où s’assoir sur la vérité, c’est tou­jours s’assoir ; et les Assis sont les meilleurs atouts de la radi­ca­lité à l’aune du rem­paillage de chaises. Un créa­teur chro­nique ce genre de créa­tures, tel Tal­le­mant des Réaux. Un roman­cier talen­tueux y adjoint les mora­listes fran­çais qui donnent le la à la bécha­mel des bémols. Pour un auteur, le réel n’existe pas. Ce n’est qu’une com­po­si­tion aux cos­tumes aléa­toires et une déroute de syl­labes que la com­ponc­tion des morales rend plus pathé­tiques encore.

Ainsi, « ce voile qui se répand sur toutes choses ino­cule aux rues et aux êtres une dose d’irréalité, comme si nous mar­chions, pour de bon, dans un songe. Si je croyais en Dieu, cette imma­té­ria­lité sou­daine me paraî­trait le signe que la réa­lité ne suf­fit pas, qu’il ne faut pas y croire : le monde est le rêve d’un dieu endormi ». C’est une phy­sio­lo­gie des stéréotypes.

Patrice Jean donne rai­son à Pla­ton. Le monde des Idées n’est pas un monde de chi­mères. Les hommes ne sont que les valets de pied et les por­te­faix des idées géné­rales : la couar­dise, le men­songe, la déla­tion, les effets de mode, le parti pris, la bêtise, la vie poli­tique. La vie des spectres est un grand roman pla­to­ni­cien dans lequel le ban­quet est la forme posi­tive de la mélan­co­lie, celle qu’on aborde avec réti­cence, mais qu’on pra­tique avec une tris­tesse ado­rable.

Ce roman est une sorte d’arc-en-ciel, non du dégoût, mais de l’amor fati qui est la manière abou­tie de se désen­ga­ger et de se désem­bour­ber. Jean récon­ci­lie l’arrière-monde et la volonté de puis­sance qui convergent dans la quête de l’amour. Au fond, toutes les époques sont médiocres et c’est la rai­son pour laquelle seul l’art de l’amour reflète la stu­pi­dité du temps qui passe. Sans amour, les anec­dotes seraient immo­bi­li­sées et l’histoire, un énorme congé­la­teur à entre­po­ser des modes ves­ti­men­taires différentes.

Toutes les époques sont des périodes d’Occupation, seule la den­sité de chars dans la rue varie. Sous cet angle, le casque à pointe à por­tée de canon, on est tous les conti­nua­teurs de Mar­tial et Saint-Simon, des chants du cygne qui péta­radent dans la nef des brui­tages. Tout pour­rait se résu­mer aux dia­logues du Quai des brumes avec des per­son­nages dégueu­lasses qui res­semblent à des sco­lo­pendres, ren­con­trés au Ton­kin et des voix qui imitent le son des espa­drilles dans la vase.

Mais aussi, l’espoir des « t’as de beaux yeux, tu sais » car, chez Patrice Jean, l’amour reste une évi­dence, de celle qui « tient tout en l’air » : n’est-ce pas le rôle des grands écri­vains que de per­mettre la lévi­ta­tion ? Patrice Jean nous tient au-dessus de nous-mêmes le temps d’un splen­dide récit loin des « légis­la­teurs de la Fic­tion » comme l’écrivait Léon Bloy dans La femme pauvre.

Sans art (et je ne parle de la reli­gio­sité cultu­relle qui sévit par­tout aujourd’hui), la vie est plate et, dans ce sens, l’invention de la pers­pec­tive autant que l’étendue de l’univers sont des apo­ries. Sans art, « le sens de l’histoire est du côté de la capuche » et des « gens » cools. Sans lui, « l’humanité passe le temps et flotte à la sur­face ».

Peut-être que Jean a pensé aux âmes mortes de l’ancienne Rus­sie, décrites par Gogol (qui, en écri­ture auto­ma­tique, donne Google). En effet, dans l’Empire russe, le mot « âme » dési­gnait les serfs mâles. C’était le nombre d’âmes qui déter­mi­nait la valeur d’une pro­priété ainsi que l’impôt fon­cier dont le pro­prié­taire était rede­vable. Comme les recen­se­ments n’étaient effec­tués que tous les cinq ans, les serfs morts « vivaient » par­fois des années dans les registres de l’État ; et les pro­prié­taires conti­nuaient de payer l’impôt par tête sur ces âmes mortes.

Cette absur­dité du sys­tème avait donné à des escrocs, dont fait par­tie Tchit­chi­kov, le héros du livre de Gogol, l’idée d’une arnaque au cré­dit fon­cier. Ces escrocs ache­taient d’abord des âmes mortes à prix minime, pour le plus grand béné­fice des pro­prié­taires, ainsi dégre­vés de l’impôt cor­res­pon­dant. Ils les pla­çaient ensuite, fic­ti­ve­ment évi­dem­ment, sur un ter­rain acheté à bon compte. Fina­le­ment, ils hypo­thé­quaient le tout auprès du cré­dit fon­cier, pour la valeur d’une pro­priété flo­ris­sante ; eh bien, la France ne ressemble-t-elle pas à un hameau de mon­tagne que des Hol­lan­dais véganes réha­bi­litent en bèque­tant de la soupe aux poi­reaux, en fai­sant du vélo en com­bi­nai­sons pro­tec­trices et en mau­dis­sant le non-recours au droit ? et donc à un synode d’âmes mortes qui ne vivent que par l’effet trou­blant de l’hystérésis : et si La vie des spectres était une varia­tion magni­fique sur l’âme dis­pa­rue, cette âme qui ser­vait au silence et à la médi­ta­tion et don­nait du contenu aux hommes décontenancés ?

C’est un roman des retrou­vailles de l’âme, loin des plans gyné­co­lo­giques, des viols en famille et des érec­tions comme cadeaux de Noël ! Patrice Jean n’évoque-t-il pas le magni­fique Léon Ches­tov qui pen­sait que « aucun vase de forme gram­ma­ti­cale ne peut rece­voir cette âme » qu’il nous faut repen­ser, de même que Ber­diaev consi­dé­rait l’humano-divinité de l’homme dans l’apocalypse de notre temps (Roza­nov).

Le roman de Patrice Jean nous parle de cette arnaque aux âmes, de cette fausse route qui pétri­fie l’impasse et la limace du sans issue et fend ceux qui pour­fendent. Ses spectres sont ses âmes mortes : ces couples sans confiance, ces jour­na­listes sans hon­neur, ses ado­les­cents sans tête. Son roman est aussi une confi­dence, comme toutes les grandes nar­ra­tions dont l’anecdote n’est qu’un faux-nez, une sorte de démem­bre­ment de la logique propre à toute langue : « J’ai trop lu. Je me suis éloi­gné de la rive, de notre époque et de ses vivants… Les vies ont fui à tra­vers un trou… Il sem­ble­rait que l’existence humaine, pour se main­te­nir, doive mécon­naître la place micro­sco­pique qu’elle occupe au sein des fra­ter­nelles consciences ».

Et si « vivre, c’est perdre du ter­rain », lire Patrice Jean, c’est vibrer de nou­veau pour la forme roma­nesque et, enfin, ne plus « pen­ser pro-pre-ment ». « Comme si le pré­sent, par nature, ne pou­vait atteindre tout ce que la pen­sée nous pro­met en fait de plé­ni­tude ». Qu’il est plai­sant de pen­ser que, quelque part, en France – comme Sta­siuk en Pologne – un homme écrit, sans haine et sans détour, des his­to­riettes sans péri­pé­ties, une poé­sie nar­ra­tive qui implique que l’abâtardissement roma­nesque par l’embastillement des sujets « non rési­lients » soit refoulé au loin.

Patrice Jean est un grand roman­cier qui prouve com­bien la sor­tie de grotte est déjà à l’œuvre chez de rares spé­ci­mens. Avec lui, nous quit­tons le pelo­ton sans res­sen­ti­ment ; nous le voyons s’éloigner avec ses casaques d’enjolivements plé­béiens et sa pro­cras­ti­na­tion éli­tiste. Nous sommes enfin seuls, lar­gués, pour être sûrs de n’arriver nulle part, avec les mer­veilleux nuages, près d’une Loire invain­cue et d’une drache enamou­rée.

Il n’y a plus de cadastre et l’horizon est sans mire. C’est l’envers du crève-cœur épin­glé par la cohorte des aigris « posi­tifs » dont le cœur sur la main magni­fie l’idée de prothèse.

Patrice Jean, qui ne démontre heu­reu­se­ment rien, prouve au moins qu’il n’est pas obli­ga­toire de ne pas savoir écrire pour publier, sur­tout un grand livre.

valery molet

Patrice Jean, La vie des spectres, Cherche Midi, août 2024, 464 p. — 22,50 €.