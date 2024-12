Gianni Berengo Gardin & Giovanna Calvenzi, Gianni Berengo Gardin

Maes­tro

Né à Santa Mar­ghe­rita Ligure en 1930, Gianni Berengo Gar­din à l’âge de 24 ans a décidé de se consa­crer à la pho­to­gra­phie, sa plus grande pas­sion, en com­men­çant à tra­vailler pour des jour­naux Les styles domi­nants de cette époque étaient cer­tai­ne­ment le style fran­çais, plus sen­sible aux mou­ve­ments artis­tiques et huma­nistes, et le style amé­ri­cain, plus lié au monde du reportage.

Le pho­to­graphe sut mêler le meilleur des deux : en fait, il s’est prin­ci­pa­le­ment ins­piré de ce der­nier, auquel il a cepen­dant appli­qué les tech­niques du pre­mier, dans une syn­thèse par­ti­cu­lière qui lui a valu, selon cer­tains, le titre d’artiste. Ayant rapi­de­ment conso­lidé sa renom­mée (entre autres dans ses visions à Venise), Berengo Gar­din pour­sui­vit son acti­vité de repor­tage avec un suc­cès consi­dé­rable. Son tra­vail est encore exposé aujourd’hui dans les plus grandes expo­si­tions du monde et ses livres se comptent par dizaines, mais son style unique reste presque inchangé.

Les asiles étaient alors de véri­tables pri­sons où « les fous » étaient essen­tiel­le­ment des­ti­nés à voir leurs jours, cachés du reste du monde, prendre fin, Berengo Gar­din com­bine dans ses cli­chés la recherche de l’humanité chez ces « hommes-bêtes » avec un aperçu plus large de la déso­la­tion qui règne dans ces pri­sons Mais par­fois plus douce, son œuvre réserve une part au bai­ser. Vu par le pho­to­graphe comme le miroir des cultures de l’époque, le bai­ser devint dans son ima­gi­naire un sym­bole de liberté, un élé­ment repré­sen­ta­tif du chan­ge­ment social et cultu­rel qui tra­verse l’Italie dans les années 70.

Dans tous les cas, pour lui, « Le pho­to­graphe regarde tou­jours d’une manière dif­fé­rente de celle des non-photographes. Parce qu’il vou­drait – je ne dis pas voler – il vou­drait s’approprier la situa­tion. » avec une série per­son­nelle de pro­cé­dés tech­niques et sty­lis­tiques. Mais il est célèbre pour son rejet du numé­rique, qu’il accuse de pro­po­ser des pho­to­gra­phies chaudes, métal­liques et plates et de favo­ri­ser l’altération et la mani­pu­la­tion extrêmes des images. Les pos­si­bi­li­tés du numé­rique, selon Gianni Berengo Gar­din, mettent de nom­breux débu­tants « hors piste » dès le début, ren­dant leurs cli­chés beaux, mais pas « bons », agréables mais vides.

Le pho­to­graphe estime aussi que les cou­leurs sont une dis­trac­tion, qui enri­chit l’image mais risque de dis­traire l’observateur. Pour cette rai­son, toutes ses pho­to­gra­phies sont en noir et blanc. Convaincu du fait qu’il y a une dif­fé­rence sub­stan­tielle entre une belle photo qui n’a pas for­cé­ment de sens et une « bonne » photo qui, en revanche, est effi­cace, car elle com­mu­nique quelque chose au spec­ta­teur. Grâce à elle, ce qui est impor­tant pour Gianni Berengo Gar­din, c’est de pou­voir racon­ter une his­toire à tra­vers ses images.

jean-paul gavard-perret

Gianni Berengo Gar­din & Gio­vanna Cal­venzi, , Gianni Berengo Gar­din, Photo-Poche Edi­tion, 2024, 144 p. — 14,50 €.