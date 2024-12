Nathalie Atlan, Canberra

Voir les comédiens

Natha­lie Atlan, en 28 épi­sodes et scan­sions d’une prose poé­tique, revient sur une aven­ture ou les déam­bu­la­tion d’un groupe humain et pas seule­ment mais homo­gène. Des com­pli­ci­tés prennent dif­fé­rentes formes comme nous pou­vons le lire dans son intro­duc­tion qui est déjà d’une grande liberté de vie et de parole.

Notre échange, avec jus­tesse et rigueur, m’a per­mis de ne pas me lais­ser aller à cer­taines faci­li­tés. Etres et autres pré­sences obser­vées par Natha­lie Atlan semblent nous défier. Cette force de la jeu­nesse reste com­plexe. L’auteure ne cherche donc pas une déco­ra­tion de figu­rines car elles ont beau­coup à « dire » et un tel monde devient étrange et péné­trant par­fois, avec des « paumes héli­cées » ou « orbe déro­bée » en mon­tée et des­centes, axiales et obliques.

De tels per­son­nages ont besoin de la terre ferme avant se lan­cer de leurs divers tra­pèzes (inté­rieurs ou exté­rieurs), manière de rete­nir de telles épo­pées par et pour Natha­lie Atlan son écri­ture et son usage d’un cer­tain « pin­to­resco” des faits, spé­cu­la­tions, agis­se­ments voire d’une uto­pie (et sa pro­fon­deur cachée).

Pas ques­tion pour elle de se cou­per la langue. Sa poé­sie incite à ne pas cari­ca­tu­rer des dis­tinc­tions, mais au contraire à les nuan­cer et les enri­chir — ce qui n’occulte en rien la pro­fon­deur signi­fiante et conno­ta­tive des mots. Se tirent de ceux-ci des qua­li­tés d’un fonc­tion­ne­ment esthé­tique, soli­dai­re­ment, pre­mier, second là où cha­cun se dépasse mutuel­le­ment pour lais­ser vibrer, dans toutes les accep­tions pos­sibles, ce que nous appe­lons la corde sen­sible de la créatrice.

Surgit chez l’auteure belge en ce lieu mythique et mys­té­rieux un art à part, un espace d’expression et de décou­verte ouvert à tous et sans occul­ter les failles éven­tuelles de cer­tains «spec­tacles » pour s’émouvoir et trou­ver du plai­sir. Des réso­nances ludiques (en par­tie) ébranlent nos convic­tions, dérangent notre per­cep­tion du réel en met­tant l’accent sur ce que nous avons tous été et sur ce qui appar­tient à tous : l’enfance, espace exten­sible, sans fron­tières, uni­vers que rat­trape par­fois le réel là où s’échafaudent les rêves, le simu­lacre et l’imaginaire — ter­rain de jeu du faire-semblant ou de la vie en scène.

Gou­tons les ter­ri­toires de tels « comédiens ».

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Atlan, Can­berra, Ate­lier de l’agneau », St-Quentin de Caplong, 2024, non paginé — 18,00 €.