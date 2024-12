Les Fausses Confidences (Marivaux / Alain Françon)

© Jean-Louis Fernandez

C’ est une mani­gance un peu invrai­sem­blable qui est expo­sée ini­tia­le­ment. Un domes­tique rede­vable à son ancien maître entend lui offrir l’amour de la femme riche qu’il aime secrè­te­ment. Tous les élé­ments de l’intrigue sont expli­ci­tés, si bien qu’on est conduit à voir les per­son­nages dans leur dupli­cité, avec leurs doutes et leurs inflexions, dans leur vul­né­ra­bi­lité. Le valet machia­vé­lique Dubois semble tirer tous les fils de l’action, qu’il laisse se déployer devant nos yeux. Sans doute s’agit-il de mettre en évi­dence le carac­tère irré­pres­sible de l’affection amou­reuse, capable de triom­pher de toutes les oppo­si­tions, de toutes les bar­rières de classe. L’autorité nobi­liaire, incar­née par Madame Argante et par le Comte, finit par être mise en échec par la suc­ces­sion des impromp­tus, qui per­met aux sen­ti­ments et à l’honnêteté de s’imposer.

L’argu­ment est un peu gros­sier, aussi bien les rebon­dis­se­ments se manifestent-ils dans les sou­bre­sauts inat­ten­dus de l’engrenage. Dans ce jeu de pou­voir, les faits semblent inces­sam­ment échap­per à Dubois ; c’est ce qui anime le pro­pos.

La repré­sen­ta­tion, dans le cadre du décor rigide et de la trame atten­due, se révèle souple, tant les comé­diens maî­trisent leur par­ti­tion et sont bien diri­gés. Ainsi marquent-ils des poses au moments des déter­mi­na­tions les plus pathé­tiques, ce qui assure le dyna­misme et l’ironie de l’ensemble. Alain Fran­çon signe un spec­tacle simple, enjoué, effi­cace. Une réus­site, dans le registre de la légèreté.