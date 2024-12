Patrick Weber & Olivier Wozniak, Spa 1906

Démas­quer un cor­beau par tous les moyens…

Après Ostende 1905, les auteurs pro­posent de retrou­ver le com­mis­saire Hen­dri­kus Ansor dans une nou­velle enquête dont le centre se situe à Spa.

Spa est une sta­tion ther­male belge, très hup­pée au XIXe et XXe siècle, fré­quen­tée par la haute société. Un maître-chanteur qui signe Pierre-Le-Grand, en réfé­rence à l’empereur venu dans la cité en son temps, menace la prin­cesse Clé­men­tine de dévoi­ler d’embarrassants secrets, des liens ami­caux, mais peut-être plus… Le sui­cide de per­son­na­li­tés locales fait mon­ter la ten­sion.

Fort satis­fait des résul­tats obte­nus par Ansor à Ostende, la famille royale le dépêche pour mettre fin à ces menaces. Face à la police locale dési­reuse de ne déclen­cher ni panique, ni scan­dale, il va mettre en œuvre, sans ronds de jambe super­flus, ses propres méthodes…

Cette fic­tion his­to­rique per­met de retrou­ver l’ambiance de la Belle époque qui régnait dans cer­tains lieux pri­vi­lé­giés. Et la sta­tion ther­male de Spa, située dans les Ardennes belges en est un des hauts-lieux. La reine Marie-Henriette la fré­quen­tait beau­coup avant de s’y reti­rer pour ses vieux jours pen­dant que son époux, le roi Léo­pold II, occu­pait la scène natio­nale et inter­na­tio­nale. Le scé­na­riste ne lui fait-il pas dire quand elle donne quelques mon­naies : “Ces pièces sont ornées du por­trait d’un homme que j’ai vu plus sou­vent dans mon porte-monnaie que dans ma mai­son.“

Et le com­mis­saire mène une enquête dif­fi­cile car il est per­suadé qu’on lui cache beau­coup de choses, qu’il doit faire avec ce qu’on veut bien lui livrer. Mais avec son carac­tère opi­niâtre, famille royale ou pas, il traque les infor­ma­tions pour arrê­ter ce maître-chanteur, n’ayant pas peur de déran­ger des situa­tions établies.

Pour mettre en images cette enquête soli­de­ment docu­men­tée, Oli­vier Woz­niak pour le des­sin et Drac pour la cou­leur, unissent leur savoir-faire. Ils recons­ti­tuent minu­tieu­se­ment, dans le style ligne claire, le cadre, les monu­ments repré­sen­ta­tifs et les décors où se déroule l’action. Ils suivent les pas pres­sés d’un com­mis­saire qui séduit les dames mais qui vou­drait ren­trer chez lui. L’atmosphère d’une ville d’eau, telle qu’elle pou­vait être, semble par­fai­te­ment rendue.

Un dos­sier signé de Patrick Weber com­plète l’album, remet­tant les évé­ne­ments de la fic­tion dans le contexte local et his­to­rique. Un album plai­sant à lire pour le per­son­nage cen­tral atta­chant, pour l’apport his­to­rique et pour une intrigue qui se découvre avec intérêt.

serge per­raud

Patrick Weber (scé­na­rio), Oli­vier Woz­niak (des­sin) & Drac (cou­leur), Spa 1906, Édi­tions Ans­pach, coll. “His­to­rique”, novembre 2024, 64 p. — 15,50 €.