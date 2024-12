Juan Brenner, Genesis

Avenir

Ce livre est l’aboutissement de cinq années de tra­vail du pho­to­graphe Juan Bren­ner. Il y explore les habi­tants et la culture des hauts pla­teaux gua­té­mal­tèques et les habi­tants de son pays d’origine. Il met aussi l’accent sur la culture des jeunes de la région, une nou­velle géné­ra­tion de Gua­té­mal­tèques.

En consé­quence, l’ouvrage est une étude appro­fon­die de la société des High­lands, explo­rant l’histoire, les nuances et la com­plexité de la vie quo­ti­dienne en un ter­ri­toire en pleine muta­tion et l’intention de docu­men­ter le pro­ces­sus de devenir.

« Au début, je vou­lais en savoir plus sur moi-même et sur ma place sur ce ter­ri­toire, mais plus je tra­vaillais sur Gene­sis, moins cela me concer­nait et plus cela deve­nait une archive d’un moment donné. Les High­lands sont si denses et si riches en sti­muli qu’il est dif­fi­cile de tout digé­rer d’un coup quand on y est », écrit-il. D’où son dia­logue avec .les pre­miers jeunes du pays à éta­blir un dia­logue intel­li­gible avec leurs contem­po­rains du monde entier.

Face aux retom­bées de l’invasion espa­gnole du Gua­te­mala au XVIe siècle et à l’héritage de la domi­na­tion colo­niale, Bren­ner uti­lise l’histoire cultu­relle pour éclai­rer l’avenir par ses recherches et ses photographies.

jean-paul gavard-perret

Juan Bren­ner, Gene­sis, Guest Edi­tions, 2024, 360 p. — 40,00 € .