Xavier Dorison & Thimothée Montaigne, 1629… ou l’effroyable histoire des naufragés du Jakarta — seconde partie : “L’Île rouge”

Quand il faut atté­nuer la réalité…

Les auteurs relatent une tra­gé­die authen­tique même s’ils changent le nom du vais­seau et prennent des liber­tés pour l’adapter. Cette liberté porte, entre autres, sur les scènes de cruauté et de meurtres, mais pas dans le sens d’en rajou­ter, au contraire de les mini­mi­ser. Dans cette his­toire incroyable, la réa­lité a dépassé, de loin, le pré­sent récit.

Le 28 octobre 1628, com­mandé par Fran­cisco Pel­saert, le Jakarta (Bata­via), appar­te­nant à la Com­pa­gnie hol­lan­daises des Indes orien­tales — VOC — quitte les Provinces-Unies (Pays-Bas), pour l’île de Java. À bord, il y a la plus grosse quan­tité d’or jamais trans­por­tée par la VOC. Jéro­ni­mus Cor­né­lius, apo­thi­caire ruiné mais Subré­cargue adjoint, fomente une muti­ne­rie pour s’approprier ces richesses. Il met son plan à exé­cu­tion et éloigne le bateau du reste de la flotte, bien que Lucré­tia Hans et Hayes, le gabier, tentent de lui tenir tête.

C’est le 4 juin 1929 que le voi­lier arrive au large des îles Abrol­hos et s’échoue sur des récifs près d’un îlot.

Pel­saert réus­sit à faire débar­quer les marins et pas­sa­gers dont Hayes et Lucré­tia, ainsi que le tré­sor. Puis, avec un groupe de marins, il part avec la yole de secours en direc­tion de Java cher­cher des secours. Sur l’îlot, Cor­ne­lius ins­talle son auto­rité appuyée sur les mutins. Il pré­voit de cap­tu­rer tout navire leur venant en aide et de s’en ser­vir pour créer une colo­nie qu’il tien­drait sous sa coupe.

Les res­sources sont maigres. La seule eau est celle de la pluie et elle est rare. Il envi­sage froi­de­ment de dimi­nuer la popu­la­tion. Entouré des mutins, il écarte ceux qui res­tent fidèles à la VOC et com­mence à faire tuer sous les motifs les plus divers. Seule Lucré­tia va essayer de lui faire retrou­ver la rai­son, mais…

Ce récit est ins­piré de l’histoire du Bata­via, le navire réel dont une réplique peut se visi­ter dans le port de Lelys­tad, près d’Amsterdam. L’album contient quelques scènes vio­lentes mais le niveau réel de bar­ba­rie et de sadisme n’est pas raconté par Xavier Dori­son. Il retrace des situa­tions hor­ri­fiques mais quelque peu édul­co­rées. On vous laisse ima­gi­ner ce qu’a pu être la vie sur ces îlots déser­tiques. Sur les 341 per­sonnes embar­quées à bord du Bata­via, seules 122 arri­ve­ront à bon port.

Le gra­phisme épous­tou­flant se par­tage entre le des­sin assuré par Thi­mo­thée Mon­taigne et la mise en cou­leurs réa­li­sée par Clara Tes­sier. Le pre­mier offre des cases impres­sion­nantes avec des trognes aussi vraies que nature, avec un détail des décors, des bateaux, des usten­siles et de ce qui reste du nau­frage. Il dit aimer tra­vailler les regards et il excelle à faire pas­ser nombre de sen­ti­ments, d’émotions par eux. Il ose des décou­pages inven­tifs, variés et des planches pleine page saisissantes.

Clara Tes­sier tra­vaille les ambiances et ins­talle des marques à chaque séquence. Elle gère la lumière et les ombres avec brio don­nant relief et pro­fon­deur. Les maquettes des pages limi­naires et cha­pitres résultent de choix judi­cieux d’Anne-Cécile Pion­nier.

L’éditeur pro­pose un sup­port excep­tion­nel pour ce dip­tyque avec un grand for­mat, une cou­ver­ture en relief por­tant des motifs dorés et auto­rise une lon­gueur peu com­mune pour chaque tome.

Cette seconde par­tie est aussi remar­quable de la pré­cé­dente pour l’intrigue retra­vaillée de belle manière par Xavier Dori­son et pour le gra­phisme spec­ta­cu­laire du duo de créa­teurs d’images. Un beau cadeau à glis­ser sous un sapin.

serge per­raud

Xavier Dori­son (scé­na­rio), Thi­mo­thée Mon­taigne (des­sins), Clara Tes­sier (cou­leur), 1629… ou l’effroyable his­toire des nau­fra­gés du Jakarta — seconde par­tie : L’Île rouge, Glé­nat, coll. “Hors Col­lec­tion”, novembre 2024, 136 p. — 35,00 €.