Valerio Geraci, American Eden

A l’est d’Eden

Vale­rio Geraci est un pho­to­graphe ita­lien né à Palerme et basé à Paris, en France. Il com­mencé sa car­rière en tant qu’avocat après ses études en droit à l’Université Boc­coni de Milan. En 2014, il a changé de cap pour se consa­crer à sa pas­sion : la pho­to­gra­phie. «Le len­de­main du jour où j’ai fini de lire À L’est d’Éden de Stein­beck, j’ai été sub­mer­gée par la peur et le cou­rage qui m’ont poussé à dire à mon père que je vou­lais être pho­to­graphe », écrit-il. Il tra­vaille en tant que pho­to­graphe et vidéaste indé­pen­dant depuis 2015 dans les domaines de l’intérieur, du life­style et du portrait.

Depuis 2020, il est pro­fes­seur adjoint au Paris Col­lege of Art et déve­loppe éga­le­ment des pro­jets à long terme sur le pay­sage et le por­trait, prin­ci­pa­le­ment dans son pays d’origine, la Sicile, et aux États-Unis. Son tra­vail a été publié par des maga­zines tels que AD Maga­zine, Ideat, Vogue France, Le Monde, etc. et exposé en France, en Ita­lie, en Alle­magne, au Canada et aux États-Unis.

Il va en Amé­rique presque chaque année depuis 2016, à la recherche de son rêve, pour embras­ser la nos­tal­gie de moments qu’il n’a jamais vécus si ce n’est à tra­vers les arts. Ces voyages en Amé­rique sont des voyages à l’intérieur de lui-même, à l’intérieur de son incons­cient, de son ave­nir et de la conscience : « je sais que je ne vou­drai jamais m’arrêter.», écrit-il

Ameri­can Eden est son pre­mier livre pho­to­gra­phique, et c’est sa manière de rêver de vivre aux États-Unis, « d’aller à l’école amé­ri­caine, de par­cou­rir les routes que Max et Dingo empruntent pour aller pêcher au Des­tiny Lake, par­tir à un concert à Los Angeles, en m’arrêtant pour man­ger dans un diner au sol à car­reaux et dor­mir dans des motels. », précise-t-il.

Au-delà des pay­sage de l’Ouest amé­ri­cain, il capte des belles filles blondes et ima­gine des nuits avec Stein­beck, Kerouac, Bukowski et la pho­to­graphe Doro­thea Lange.

jean-paul gavard-perret

Vale­rio Geraci, Ame­ri­can Eden, Peni­sola Edi­zioni, 2024, 120 p. — 25,00 €.