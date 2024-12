Visions en mouvements, Graffitis and echoes of futurism (exposition)

Deux mondes

L’expo­si­tion « Visions in motions – Graf­fi­tis and echoes of futu­rism » est orga­ni­sée par le cri­tique d’art amé­ri­cain Carlo McCor­mick avec la col­la­bo­ra­tion d’Edoardo Fal­cioni et de Maria Gre­gotti dans l’espace indus­triel de la Fab­brica del Vapore de Milan.

Evo­quant cette atmo­sphère urbaine typi­que­ment inédite, ces deux cou­rants aujourd’hui consa­crés par la culture mon­diale sont nés et se sont déve­lop­pés de la pre­mière et de la deuxième par­tie du XXe siècle : le futu­risme ita­lien et le graf­fiti amé­ri­cain. Ces deux mou­ve­ments artis­tiques demeurent des plus pertinents.

Par l’expansion d’un art visant à oublier la dureté des années soixante-dix, inau­gu­rant ainsi une nou­velle décen­nie d’excès et d’innovations grâce à l’utilisation de bombes aéro­sols comme sup­ports tech­niques, les graf­feurs comme les futu­ristes ont donné libre cours à leurs élans les plus intimes en « criant » au monde leur sen­ti­ment d’appartenance à un cer­tain groupe ethnico-culturel.

Les deux mou­ve­ments suivent deux voies par­fai­te­ment paral­lèles : tous deux conçoivent le futur non pas comme le point d’arrivée d’un pro­ces­sus, mais comme une éner­gie conti­nue, un flux, et donc un pré­sent éter­nel. L’acte créa­tif devient l’outil avec lequel l’artiste est capable de repré­sen­ter le mou­ve­ment– la vitesse, et le flux de son époque, deve­nant un témoin de son temps.

jean-paul gavard-perret

Visions en mou­ve­ments, Graf­fi­tis and echoes of futu­rism, Fab­brica del Vapore di Milano, de décembre 2024 à mars 2025.