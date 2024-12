Michel Bourçon, Selon la houle

Se retrou­ver

Dans le champ du vide de la page, Bour­çon ins­crit sa pré­sence para­doxale bien qu’il soit happé par la dis­pa­ri­tion. Il sou­haite en fili­grane que les temps qui s’ouvrent ne mal­mènent pas cet « objet » au pro­fit de à la décou­verte de l’être et du monde voire pour les exor­ci­ser.

Par la recherche du sens au creux de l’être, celui-ci réin­vente sa ger­mi­na­tion qui reste le centre de la quête. Son tra­vail est donc une per­cée vers l’immanence en cette proxi­mité où il doit gar­der la pré­émi­nence de son intui­tion (avec au besoin le souci de la véri­fier, même si ce n’est pas son objet) afin de consta­ter si et com­ment la vie la suit pour en faire son miel.

Par une suite de pul­sions incons­cientes qui n’appartiennent pas qu’au domaine du rêves et n’ont même rien à voir avec lui, le poète n’est pas un “doux rêveur” mais c’est son contraire: quelqu’un qui croit à l’illimité d’une connais­sance dont il ne sait rien mais qu’il anti­cipe.

Peu à peu s’énoncent des convic­tions en rien éta­blies mais qu’il cherche en navi­guant contre la cer­ti­tude pour sa vérité. Les ques­tions qui se posent insi­dieu­se­ment doivent tenir compte des réponses venues du tré­fonds de l’être poète de l’austérité du labeur et non du vague à l’âme.

Il tente par frag­ments de don­ner des actes de vérité et de pré­sences. Qu’importe qu’ils semblent illu­soires si quelque chose avance contre l’illusion en ce livre qui vou­drait se conce­voir comme une œuvre de tota­lité. Mais une telle œuvre n’est, rap­pelle l’auteur, jamais totale.

jean-paul gavard-perret

Michel Bour­çon, Selon la houle, Edi­tions Accents Poé­tiques, 2024, 85 p.