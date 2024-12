Jacques Saussey, Le seul coupable

Le seul ? Pas tout à fait !

Paul Kess­ler est en retraite de la Police cri­mi­nelle de Lyon. Il s’est retiré à Néoules, en Pro­vence, dans la mai­son de ses parents décé­dés. Il a perdu son fils et son ex-épouse s’est sui­ci­dée peu après. Il passe pour être mélan­co­lique auprès des gens du vil­lage. L ‘ex-commandant boit un jus de tomate sur la ter­rasse du bis­trot quand le patron sent une odeur de brûlé. Ils aper­çoivent un feu violent à proxi­mité de la mai­son de Paul. Impuis­sant, il assiste à la des­truc­tion de toute une par­tie de son exis­tence.

Le com­man­dant de gen­dar­me­rie de la ville voi­sine lui révèle que l’incendie était volon­taire. Un jer­ri­can aban­donné per­met d’identifier très rapi­de­ment le cou­pable. Il s’agit de Lau­rence Dumas. Il se sou­vient de cette affaire qui remonte à dix ans. Sa fille, Mar­gaux, avait été retrou­vée à proxi­mité d’une déchet­te­rie de la région lyon­naise, ayant subi des vio­lences sexuelles et le corps cri­blé de coups. Très vite, un sus­pect est iden­ti­fié. Julien Mau­bert, l’ex-petit ami de Mar­gaux avoue le crime. Il est condamné, empri­sonné.

C’est en pri­son que Paul ren­contre cette dame qui l’accuse d’être le seul cou­pable. Julien, selon elle, est inno­cent. Et il a été tué dans les douches de l’établissement péni­ten­tiaire. Ébranlé par son erreur Paul va reprendre la piste, mais une piste froide qui…

On retrouve Paul Kess­ler qui avait déjà, en tant d’enquêteur libre, œuvré dans L’Aigle noir (Fleuve noir — 2022) Cet ex-commandant de la Police judi­ciaire lyon­naise accu­mule les pertes des êtres chers. Si, lors de sa pre­mière appa­ri­tion, il enquê­tait à la demande d’un tiers, cette fois-ci, il est direc­te­ment impli­qué dans l’affaire. On l’accuse d’avoir com­mis une erreur judi­ciaire, d’avoir envoyé un inno­cent en pri­son où il a été assas­siné.

Il va retrou­ver l’univers de la police où il a œuvré, tout en res­tant à l’écart car les flics ne voient pas d’un bon œil l’intrusion de cet indi­vidu qui a eu des res­pon­sa­bi­li­tés dans leur monde. Certes, il fut l’un des leurs, mais aujourd’hui, il n’a plus de légi­ti­mité. Cepen­dant, cer­tains appré­cient l’aide qu’il peut apporter.

Le roman­cier construit une intrigue où le passé pèse lourd sur le pré­sent, où les liens entre des indi­vi­dus se sont dis­ten­dus ou res­ser­rés. Et les morts s’accumulent, des cadavres refont sur­face alors qu’en leur temps ils n’avaient pas été liés à l’affaire. Les pistes sont nom­breuses et les impasses sont légion. Les enquê­teurs se retrouvent face à un éche­veau dont il est dif­fi­cile de trou­ver le fil prin­ci­pal pour arri­ver à cer­ner la vérité.

La conclu­sion est assez inat­ten­due, d’une belle com­plexité pour faire mesu­rer tous les détails négli­gés, igno­rés à la lec­ture. Or cette chute laisse espé­rer un retour bien­venu de cet enquê­teur dans d’autres affaires.

serge per­raud

Jacques Saus­sey, Le seul cou­pable, fleuve Édi­tions, coll. “Poli­cier & thril­ler, Roman poli­cier”, octobre 2024, 432 p. — 21,90 €.