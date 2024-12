Paola Francesca Baron, Le deconstruzione

Mirages et miradors

Ce pro­jet explore la façon dont la danse peut être uti­li­sée pour révé­ler ce qui demeure habi­tuel­le­ment invi­sible. La cho­ré­gra­phie grâce à Paola Fran­cesca Baron peut dépas­ser des limites et connec­ter au corps et au monde qui l’entoure.

Les mou­ve­ments emmènent vers des endroits nou­veaux, dif­fi­ciles à atteindre autre­ment. Les pho­to­gra­phies prises dans ce pro­jet montrent com­ment la danse peut expri­mer la condi­tion humaine et l’expérience de la vie.

Ici, la danse ne consiste pas à copier ce que font les autres, mais à trou­ver de nou­velles façons de bou­ger et de s’exprimer. Les dan­seuses et dan­seurs sont sai­sis tou­jours en mou­ve­ment et en évo­lu­tion, tout comme la vie elle-même par la Napolitaine.

jean-paul gavard-perret

Paola Fran­cesca Baron, Le decons­tru­zione, 2024, www.instagram.com/paola_francesca_barone.