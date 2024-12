Philippe Tome & Dan Verlinden, Soda — Hors-série : t.01 “Résurrection” — t.02 “Révélations”

Le 11 sep­tembre sous un jour inédit

Le pre­mier album de la série, Un Ange tré­passe, paraît en sep­tembre 1987 sous les signa­tures de Phi­lippe Tome pour le scé­na­rio et de Luc War­nant pour le des­sin. Ils ima­ginent un flic de New York qui fait croire à sa mère, Mary, veuve d’un poli­cier, qu’il est pas­teur. De son vrai nom David Elliot Han­neth Solo­mon, il est appelé Soda par tout le monde.

Il a quelques pho­tos qui accré­ditent son men­songe. Mais lorsqu’elle vient s’installer chez lui, il doit prendre nombre de pré­cau­tions. Cepen­dant, Mary, car­diaque, ne sort pas de l’appartement sauf cas excep­tion­nel et pré­vi­sible. Chaque matin, il sort de chez lui, habillé en homme d’église. C’est dans l’ascenseur qu’il se change en ins­pec­teur du NYPD.

Le des­sin est repris dès le tome 3 par Bruno Gaz­zoti. La série va suivre son bon­homme de che­min jusqu’à l’opus 13, paru en novembre 2014, avec Dan Ver­lin­den au des­sin. Phi­lippe Tome décède en 2019. Un album non numé­roté est publié en juin 2023 avec Oli­vier Boc­quet à l’écriture et Bruno Gaz­zoti qui a repris le héros pour ce tome. Si chaque album contient une his­toire com­plète, le tome 13 pou­vait être le début d’un dip­tyque.

Ce sont les enfants de Tome, avec Dan Ver­lin­den, qui ont réuni les notes du scé­na­riste concer­nant cette suite pour la faire publier. Zidrou et Fal­zar se sont atta­chés à pro­po­ser une habile conclu­sion sans tra­hir les inten­tions scé­na­ris­tiques de l’auteur. Pour l’occasion, les Édi­tions Dupuis rééditent le tome 13 et pro­posent un 13 Bis dans un dip­tyque Soda Hors-série com­posé de Résur­rec­tion et Révé­la­tions.

L’his­toire débute avec l’anniversaire de Mary Solo­mon. Comme cadeau, elle veut une simple rose. Mais pas n’importe laquelle, une rose blanche que son ami fleu­riste vend désor­mais à la sau­vette dans le métro. Mère et fils arrivent ensemble sur place, mais tan­dis que Soda, habillé en pas­teur, négo­cie avec ven­deur l’achat de son stock de roses, Mary est bous­cu­lée par un homme, à la phy­sio­no­mie moyen-orientale, por­tant un sac à dos. Le choc lui fait perdre une enve­loppe aux pieds de Mary. Elle se lance à sa pour­suite et réus­sit à le rejoindre. Etonné, il s’éloigne avec l’enveloppe, mais revient vers Mary pour lui dire : “Ces jours-ci, ne pre­nez sur­tout pas le métro !“

C’est alors le début d’une course contre le montre pour le super flic en com­pa­gnie de ses par­te­naires habi­tuels comme la belle Linda Tchaï­kowsky et l’inénarrable Ser­gent Arthur Bab’s.

L’enquête est par­ti­cu­liè­re­ment riche en sur­prises, mou­ve­men­tée, avec nombre d’actions toniques. Le tra­vail d’écriture mené par Zidrou et Fal­zar (Fran­çois D’Hont) est magni­fique, res­ti­tuant les thé­ma­tiques du dip­tyque, à savoir la dérive sécu­ri­taire, l’émergence des tech­no­lo­gies de contrôle et toutes les inci­dences para­noïaques liées aux atten­tats du 11 sep­tembre. C’est aussi la défense de valeurs comme la liberté, la tolé­rance, le paci­fisme et l’amour.

Le des­sin de Dan Ver­lin­den oscille entre réa­lisme et cari­ca­ture. Mais le dyna­misme l’emporte dans ces planches bour­rées d’adrénaline. C’est magni­fique, tant pour ces per­son­nages atta­chants ou repous­sants, que ces décors qui offi­cia­lisent bien l’intrigue dans New York. Les cou­leurs de Cerise, dans le second volet, émer­veillent par l’intensité de leur mise en œuvre.

Un dos­sier de huit pages de Phi­lippe Tome com­plète Résur­rec­tion, où ce der­nier évoque les situa­tions nées des atten­tats du 11 sep­tembre. Un dip­tyque superbe pour son contenu, pour ses intrigues toniques, pour ces per­son­nages qui inter­pellent et pour ce gra­phisme qui enchante le regard.

serge per­raud

Phi­lippe Tome (scé­na­rio), Zidrou et Fal­zar (scé­na­rio du 13 Bis), Dan Ver­lin­den (des­sins), Stuf (cou­leurs du 13), Cerise (cou­leurs du 13 Bis), Soda — Hors-série: t.01 Résur­rec­tion — t.02 Révé­la­tions, Dupuis, coll. “Grand Public”, Novembre 2024, 56 et 48 p. — 13,50 € l’album.