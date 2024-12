Petite virée mélan­co­lique au long d’une his­toire captivante

Célé­bré par la cri­tique, Stray, sorti en 2022, est un jeu d’aventure et d’exploration à la troi­sième per­sonne, qui vous obli­gera à vous fami­lia­ri­ser avec des manettes (pour une meilleure immer­sion, même si le combo sou­ris cla­vier est pos­sible). Déve­loppé par Blue Twelve Stu­dio, un indé­pen­dant situé à Mont­pel­lier, fondé par deux anciens déve­lop­peurs d’Ubisoft, Stray s’est démar­qué par son approche unique grâce à un game­play qui vous pro­pulse dans le corps d’un chat.

Stray est un jeu d’action et d’aventure en 3D qui vous pro­pose de vivre une his­toire pas­sion­nante et empreinte de tris­tesse dans un uni­vers cyber­punk sai­sis­sant fort agréable à décou­vrir, de toit en toit.

Si le jeu est très court (entre 2 à 8 heures) avec des énigmes peu éla­bo­rées et un monde linéaire diri­giste, il demeure une expé­rience vidéo­lu­dique riche en émo­tions et à por­tée phi­lo­so­phique. La décou­verte pro­gres­sive du lore tient le joueur en haleine et le pous­sera à réflé­chir un ins­tant sur la nature et le des­tin tra­gique poten­tiel de l’humanité moderne, mais aussi sur la soli­da­rité et l’obéissance aveugle aux lois.

Cette dimen­sion phi­lo­so­phique res­tera tou­te­fois sim­pliste et super­fi­cielle, et sera com­pen­sée par la beauté gra­phique et l’ambiance cyber­punk post-apocalyptique du jeu effi­ca­ce­ment apai­sante, empa­thique et nostalgique.

Pour conclure, il n’y a pas de quoi fouet­ter un chat, donc, mais un beau poten­tiel que l’on espère voir gran­dir afin que les futures œuvres du stu­dio acquièrent une néces­saire matu­rité nar­ra­tive, plus que graphique.

sophie bonin

Le petit plus qui fait la dif­fé­rence : Au-delà de la satis­fac­tion de miau­ler, se frot­ter aux jambes et bou­siller les tapis et les murs des PNJ en y fai­sant nos griffes, il n’y a rien de plus réjouis­sant, ensuite, que de cou­rir dans leurs jambes dans le but sadique de les voir tré­bu­cher et tomber !