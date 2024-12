Six pieds sous ciel (Jacques Rebotier )

Montrer le sens en suspens

L e spec­tacle est consti­tué d’une suc­ces­sion de pro­fé­ra­tions uti­li­sant des alli­té­ra­tions, des expres­sions cou­rantes pour en inter­ro­ger le sens en le lais­sant comme en sus­pens. Les séries de paroles sont entre­cou­pées de dépla­ce­ments rapides avec des cha­riots, bal­let déri­soire dépourvu de cho­ré­gra­phie. L’espace sans décor est par­fois occupé par un fond sonore, d’où émergent tan­tôt des pro­pos poli­tiques, tan­tôt des bribes de phrases de spor­tifs. Par sa dénon­cia­tion de la super­fi­cia­lité de notre monde, son ton cocasse et ico­no­claste, la repré­sen­ta­tion séduit ; mais le dis­cours est redon­dant, faute de répon­dant qui puisse le consti­tuer en pers­pec­tive, il semble à terme finir par s’autodétruire à force d’être reconduit.

texte et mise en scène Jacques Rebotier

Six pieds sous ciel

