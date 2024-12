Whitney Hubbs, Say So

Fran­chis­se­ment des limites

Proche de la por­no­gra­phie (mais modi­fiée et caviar­dée), Say So ras­semble les récents auto­por­traits de l’artiste amé­ri­caine Whit­ney Hubbs, qui ont été pris dans le style de pin-ups bon mar­ché et obs­cènes. Après son livre célèbre Woman in Motion dans lequel elle pho­to­gra­phiait des modèles, cet opus pour­suit sa quête pour explo­rer et remettre en ques­tion la rela­tion entre l’appareil photo et le corps fémi­nin. Dans ce livre, elle uti­lise et abuse de son propre corps avec un effet révé­la­teur dans des per­for­mances maso­chistes (BDSM) qui se situent à l’intersection de l’érotisme et de l’humiliation et qui sont mer­veilleu­se­ment incon­for­tables à digérer.

Whit­ney Hubbs révèle donc une vision vrai­ment ori­gi­nale. C’est sombre et drôle, incon­for­table et cou­ra­geux, et la joie qu’elle prend à le faire est pal­pable. En uti­li­sant l’appareil photo comme un public et un miroir, ins­cri­vant dans une longue tra­di­tion d’artistes uti­li­sant l’autoportrait pho­to­gra­phique (Claude Cahun, Valie Export part exemple), elle retra­vaille son lan­gage avec un for­ma­lisme dépouillé et tapa­geur proche de son passé de Riot Girl.

Certes, l’artiste écrit : « Je ne sais pas si c’est moi ou la pho­to­gra­phie, mais je me retrouve ennuyée par beau­coup de tra­vail ces der­niers temps. Peut-être que c’est les deux ? Mais je ne m’ennuie pas avec mon tra­vail », d’autant qu’il est plein de contra­dic­tions, et dans tous les sens du terme. Mais son livre (impré­gné d’humour noir d’encre) répond à la pré­ca­rité, à la soli­tude et à la mar­gi­na­li­sa­tion dans un monde qui est en plein déséquilibre.

jean-paul gavard-perret

Whit­ney Hubbs, Say So, Mack, Londres, 2024, 64 p. — 55,00 €.