Valerio Adami, Recents works (exposition)

Nouvelles nar­ra­tions

Formé à l’école des beaux-arts de Milan, Adami fut rapi­de­ment un pré­cur­seur en se dis­tin­guant par un style réso­lu­ment nar­ra­tif, dans la lignée du pop art selon une approche sin­gu­lière de la pein­ture, où le gra­phisme et les cou­leurs vives se conjugue pour don­ner nais­sance à une ico­no­gra­phie com­plexe tout en pui­sant dans la tra­di­tion clas­sique.

Les lignes tran­chées déli­mitent tou­jours chez lui des aplats de cou­leur, évo­quant une réa­lité frag­men­tée et ordon­née non sans ambi­guïté et coexis­tence par­fois quasi iro­nique. Ses œuvres, sou­vent allé­go­riques, explorent les ten­sions entre l’individu et le monde qui l’entoure, tout en ques­tion­nant la mémoire, l’histoire et l’identité.

L’œuvre d’Adami garde toute sa per­ti­nence, dans un contexte où l’art contem­po­rain s’interroge sur le sens de la figu­ra­tion et sur la place de l’artiste dans une société en constante muta­tion. Les thèmes récur­rents de l’exil, de la sépa­ra­tion et de la trans­for­ma­tion, pré­sents dans son tra­vail, résonnent par­ti­cu­liè­re­ment en notre époque de bou­le­ver­se­ments sociaux et culturels.

De plus, son esthé­tique recon­nais­sable, alliant rigueur for­melle et puis­sance sym­bo­lique, conti­nue d’influencer de nom­breux créa­teurs, confé­rant à Adami une place incon­tour­nable dans le pano­rama de l’art moderne et contem­po­rain. Comme vu pour ses 80 ans, lors d’une grande rétros­pec­tive iti­né­rante mon­trée il y a dix ans à Turin, Man­toue puis Per­pi­gnan et au Musée Jean Coc­teau à Men­ton. Cette expo­si­tion lui consacre l’importance de son nou­veau travail.

jean-paul gavard-perret

Vale­rio Adami, Recents works, Gale­rie Tem­plon, Bruxelles, 9 novembre — 11 jan­vier 2025.