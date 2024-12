(Qui est Georges Bataille ?)

Bataille éclaire le monde sans illu­sion depuis le tré­fonds de son uni­vers noir. Ama­teur des insom­nies dès trois heures du matin, il ne sem­blait plus s’endormir jamais même s’il avait le don d’y plon­ger n’importe où. Ne dési­rant jamais s’ennuyer pour faire le mort par avance, il lisait des mon­tagnes de livres : le jour en grand beau temps, la nuit — le temps perdu ou retrouvé — pour fruc­ti­fier sa pensée.

Il a tra­versé l’alternance de ténèbres et de lumières avec la conscience du néant mais en vue d’établir un Para­dis sur terre (épouse com­prise) dans de beaux draps. Pour elle, il son­gea à “La vita nova” de Dante : mais le ciel ne fut jamais assez vaste pour conte­nir la beauté du monde ni l’esprit d’un homme pen­sant. A la cou­leur poin­tée de ses voyelles, il tint long­temps le coup face à l’idée d’effacement pour l’une et la dis­pa­ri­tion pour lui afin de tou­cher au plus près une éter­nité — sur­tout vers la fin.

jean-paul gavard-perret

photo : Bob Adelman