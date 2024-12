La Fontaine en fables et en notes (Brigitte Fossey & Danielle Laval)

© Sébas­tien Toubon

Sages jou­vences

Le pro­pos est ouvert par une touche musi­cale expres­sive, qui pro­cède d’un piano dyna­mique et chan­tant. Bri­gitte Fos­sey s’amuse à ser­vir avec malice et ingé­nuité ces récits brefs, allu­sifs, édi­fiants et plai­sants. Les par­ti­tions musi­cales et les paroles du fabu­liste se répondent avec une com­pli­cité jouée ou sup­po­sée.

Sont pré­sen­tées les fables les plus célèbres de La Fon­taine, que l’actrice tan­tôt mime, tan­tôt illustre de quelques paroles pour les expli­quer ou les actua­li­ser. Elle habite le texte et en quelque façon aussi le per­son­nage du conteur, sa cri­nière blanche pou­vant faire pen­ser aux per­ruques du XVIIe siècle.