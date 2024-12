Marc Delouze, Alexis Pelletier Mlash & Vincent Rougier, De guerres lasse

Bigger Splash et cap au pire

Le trium­vi­rat de ce livre crie son exas­pé­ra­tion face à un monde poli­tique qui crou­pit dans une quasi dis­pa­ri­tion ou un effa­ce­ment, même si les Répu­bli­cains dis insou­mis bêlent, cha­hutent, bêti­fient.

Quant au roi jupi­té­rien, il est (presque) mort et nu mais en même temps il savoure son rôle. Cepen­dant, « Aux larmes citoyens le leurre est arrivé », s’écrie Rou­gier. Il n’est pas impor­tant avec de tels enra­gés de don­ner une inten­sité rela­tive aux grandes eaux.

Pour Alexis Pel­le­tier (ici ou à Gaza), Rou­gier et Delouze chez nous, l’outrecuidance et l’orgueil des poten­tats déraillent enfin : car la dia­go­nale du trio des fous per­cute l’ordre tem­po­rel. Par cette entrée secrète des poèmes décou­pés, un corps défen­dant se part d’armures. Il faut doré­na­vant qu’elles scin­tillent face à l’obscur et le néant.

Preuve que de telles odes pré­cisent à qui ou à quoi s’adresse cette poé­sie rare et mul­tiple en ses injonc­tions et ses struc­tures nar­ra­tives et « évo­ca­tives ». S’y réin­vente une forme pour que, dans l’oreille des sages, grondent enfin des orages.

jean-paul gavard-perret

Marc Delouze, Alexis Pel­le­tier Mlash & Vincent Rou­gier , De guerres lasse, V édi­tions, coll. Ficelle et Plis urgents, novembre 2014, non paginé –13,00 €.