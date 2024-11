Mario Cresci, Limen, Soglia di passaggio

La carte et le territoire

Avec son expo­si­tion Limen, soglia di pas­sag­gio, Mario Cresci crée des images dans une réa­lité hybride, faite de papier, de cartes et d’imagination : un pro­jet artis­tique basé sur son inter­ac­tion avec le ter­ri­toire et les car­to­gra­phies de la Sicile ras­sem­blées dans la col­lec­tion Cesare e Doris Zipelli de la Banca Agri­cola Popo­lare di Ragusa, qui attestent de l’interprétation géo­po­li­tique de l’île entre le XVIe et le XIXe siècle ainsi que de la com­plexité du patri­moine culturel.

L’exposition au Palazzo Garo­falo fas­cine Cresci dont la pho­to­gra­phie fait en quelque sorte par­tie de sa vie. Sans for­ma­tion en pho­to­gra­phie, il a suivi des cours de design indus­triel à Venise mais aussi avec Italo Zan­nier un cours de pho­to­gra­phie. C’est pour­quoi Cresci a décidé de, écrit-il, « ne pas être desi­gner, mais plu­tôt d’utiliser la pho­to­gra­phie à des fins de design. »

Mais quand le Pop Art amé­ri­cain arriva à la Bien­nale de Venise, cela chan­geait radi­ca­le­ment les para­mètres de l’art à tra­vers Warhol, Lich­ten­stein, Rau­schen­berg : « Et je me deman­dais pour­quoi les pho­to­graphes s’enfermaient dans la chambre noire, alors que ces artistes ouvraient la chambre noire et s’ouvraient sur le monde », pré­cise l’Italien.

Sa façon de pho­to­gra­phier est ancrée dans des études et des expé­riences mul­ti­dis­ci­pli­naires, mêlant l’étude du lan­gage pho­to­gra­phique à l’art contem­po­rain. Il se confronte aux images du patri­moine artis­tique, source de sug­ges­tions infi­nies, conte­nant pho­to­gra­phie, des­sin, pein­ture, vidéo et ins­tal­la­tion. De plus, il a tou­jours déve­loppé dif­fé­rents thèmes et manières d’expérimenter. Tout cela est concen­tré dans les œuvres d’art. Et Mario Cresci a créé à Raguse ce défi entre la décou­verte du ter­ri­toire et les cartes dans la recherche constante d’un foyer de pensée.

jean-paul gavard-perret

Mario Cresci, Limen, Soglia di pas­sag­gio, Palazzo Garo­falo, Ragusa Super­iore, automne 2024.