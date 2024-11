Gabriel Bergmoser, L’Héritière

Quand le roman noir australien…

Après les aven­tures dra­ma­tiques vécues dans La Chasse (Sona­tine — 2021), Mag­gie décide de dis­pa­raître. Elle se réfu­gie à Port Dou­glas où elle se fond dans la popu­la­tion de cette sta­tion bal­néaire Elle se remé­more les cir­cons­tances, un an plus tôt, qui l’ont ame­née chez son père pour récu­pé­rer des infor­ma­tions et de l’argent. Il l’a sur­prend pen­dant qu’elle vide son coffre. Pour se défendre, elle le pousse et il dévale l’escalier.

À Port Dou­glas, elle occupe un emploi de ser­veuse dans le bar d’Andrew. Tout va bien jusqu’au soir où Len arrive et se com­porte en patron. Andrew lui doit de l’argent et il est ter­ro­risé. Mag­gie ne sup­porte pas cet indi­vidu et décide d’agir. Quelques jours après, elle le suit et, avec la rage qui l’habite, elle fait en sorte de pro­vo­quer un incen­die, des dégâts et espère la mort du truand.

La vie reprend son cours mais très vite Mag­gie a le sen­ti­ment d’être épiée, sui­vie. Mal­gré ses efforts, elle n’identifie per­sonne jusqu’au moment où se maté­ria­lise un poli­cier, un ami de son père. Et celui-ci va entraî­ner la jeune femme dans une nou­velle cavale déto­nante où elle va devoir assu­mer un héri­tage bien lourd…

L’héroïne souffre de trau­ma­tismes pro­fonds. Elle a été aban­don­née par sa mère alors qu’elle n’était qu’une gamine et a été éle­vée par un père bru­tal. Elle s’est lan­cée dans la recherche de sa mère en se confron­tant avec dif­fé­rentes fac­tions d’une pègre qui offi­ciait dans tous les domaines cri­mi­nels. Elle doit se battre pour sur­vivre et ten­ter d’aller au bout de sa quête mal­gré les bar­rages qui se dressent sur sa route.

Dans le pré­sent roman, elle va devoir fuir ayant à ses trousses la police qui la recherche acti­ve­ment pour dif­fé­rents rai­sons et un gang de tra­fi­quants qui veulent se ven­ger de l’affront qu’elle leur a fait subir. Elle se retrouve au cœur d’une guerre sans merci, d’une course contre la montre, mais pos­sé­dant des pos­si­bi­li­tés de défense, elle affronte les pires situa­tions. La rage qui l’anime depuis son enfance tron­quée l’aide à se surpasser.

Le roman­cier tisse, autour de cette jeune femme sin­gu­lière, une intrigue solide, une suite d’actions toniques. Il l’entoure d’une suite de per­son­nages tout à fait réa­listes dont les natures sont loin d’être lim­pides et inno­centes.

Avec une écri­ture inci­sive, un style alerte, Gabriel Berg­mo­ser met en scène une belle traque qui com­porte tous les élé­ments pour en faire un roman attrac­tif, dif­fi­cile à lâcher avant d’en savoir plus. Le dénoue­ment laisse sup­po­ser une suite qui serait la bienvenue.

serge per­raud

Gabriel Berg­mo­ser, L’Héritière (The Inhe­ri­tance), tra­duit de l’anglais (Aus­tra­lie), par Charles Recoursé, Sona­tine édi­tions, novembre 2024, 272 p. — 21,50 €.