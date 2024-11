Bettina Pittaluga, In bed With

Intime Ite

Fondé sur l’intime, la pho­to­graphe ita­lienne Bet­tina Pit­ta­luga met en scène dif­fé­rentes per­sonnes autour de leur lit, sans jamais tom­ber dans le simple voyeu­risme.

L’approche est d’une part socio­lo­gique et d’autre part sur­tout artis­tique autour du lit, pro­lon­ge­ment (essen­tiel) de nos vies afin de décons­truire les sté­réo­types et célé­brer l’authenticité.

Son inté­rêt pré­coce pour la pho­to­gra­phie a com­mencé à l’âge de 14 ans lorsqu’elle pre­nait des pho­tos de ses amis et de sa famille. Après une for­ma­tion de photo-journaliste, son tra­vail s’articule autour des per­sonnes et de leurs his­toires. En pho­to­gra­phies argen­tiques pour dévoi­ler le souci du détail et du geste.

Cette série est le fruit d’une quête pro­fonde pour explo­rer l’intimité humaine qui s’imbrique dans une réflexion sur les récits per­son­nels de cha­cun. Tout sujet doit se sen­tir maître de son récit et choi­sit ce qu’il sou­haite révé­ler afin de célé­brer l’authenticité. La pho­to­graphe réa­lise des échanges qui sont aussi pré­cieux que les images elles-mêmes, créant un lien indé­fec­tible entre le visuel et le verbal.

Pour Bet­tina Pit­ta­luga, la pho­to­gra­phie est un moyen d’expression, un acte d’amour et de résis­tance.. Son objec­tif est de trans­for­mer chaque cli­ché en une expé­rience immersive.

jean-paul gavard-perret

Bet­tina Pit­ta­luga, In bed With, fes­ti­val Planches Contact 2024, Deauville.