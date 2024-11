Nicolas Nova & Disnovation.org, Bestiaire de l’Anthropocène

Science (fic­tion)

Ce livre est l’Atlas de spé­ci­mens hybrides. Il est imprimé à l’encre argen­tée sur du papier noir et son contenu est au croi­se­ment des sciences et du design. Il est le fait de deux savants. Nico­las Nova, fon­da­teur de l’agence de pros­pec­tive Near Future Labo­ra­tory et pro­fes­seur à la HEAD – Genève, mène des recherches sur les cultures contem­po­raines liées aux muta­tions numé­riques et envi­ron­ne­men­tales. Maria Rosz­kowska et Nico­las Mai­gret font par­tie du col­lec­tif de recherche Disnovation.org, créé à Paris en 2012, groupe de tra­vail inter­na­tio­nal dont les actions se situent à l’interface de l’art contem­po­rain, de la recherche et du hacking.

Depuis trois ans, ces auteurs tra­vaillent à réunir de façon ori­gi­nale toutes leurs obser­va­tions sur ces «créa­tures» nou­velles (ani­males, végé­tales, miné­rales) nées de l’action humaine, des pro­grès tech­no­lo­giques et du chan­ge­ment cli­ma­tique.

Cet impor­tant et didac­tique ouvrage per­met en consé­quence de connaître le plas­ti­glo­mé­rat où se créent les chiens robots, la for­dite, les arbres antennes, les aigles chas­seurs de drones et même les pas­tèques car­rées. Et l’ouvrage explique aussi que de telles créa­tures se mul­ti­plient et coexistent avec nous.

Ce livre devient autant un livre de che­vet qu’un outil simple et beau qui per­met de com­prendre le monde et son évolution.

jean-paul gavard-perret

Nico­las Nova & Disnovation.org, Bes­tiaire de l’Anthropocène, art&fiction, Lau­sanne, coll. Cat, 2024, 264 p. — 27,00 €.