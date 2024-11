Giuseppe Gallace, Là où le temps se perd / Dove il tempo si perde (exposition)

Giuseppe Gal­lace (né en 1993, Sove­rato, Ita­lie) vit et tra­vaille à Turin. Ses œuvres variant de petites à grandes dimen­sions engagent un jeu avec l’observateur en l’intégrant dans les détails et la ten­sion. Les sujets semblent espion­nés à l’instant où quelque chose est sur le point de se pro­duire.

Maître des lieux de l’art, il cherche les points noirs qui ont de la peine à être décou­verts. Mais dans ce but, il invente des mues, des mises à nu en trac­tion avec des geste de chas­seur qui télé­guident pra­ti­que­ment sa quête. Il faut dans ce cas que la rai­son tré­buche et crée de tels ren­ver­se­ment où une sorte de ter­reur invente l’extase par­ta­gée et racon­tée, là où se mêlent dou­ceur, com­bat et magie au milieu du rien.

Ce n’est pas facile d’arriver là. Mais l’artiste ita­lien cherche depuis des années à y par­ve­nir au moyen d’aiguille sans vir­gule, sans pagaie, ni balan­cier rond. Pas plus qu’un poêle près d’un mot qui s’enfuit d’une boîte, ni la clé qui se balance dans une main distraite.