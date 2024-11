Napo Elon : Sortie des fantômes

(qu’est-ce écrire désormais ?)

Jadis la contra­dic­tion entre dis­cours et his­toire par la pos­si­bi­lité du roman per­mu­tait. Celui-ci règlait la ques­tion quitte à détruire toute vérité dans les fic­tions de dif­fé­rentes cultures et époques (Cer­van­tès com­pris). Le tout par des écrits tra­çants qui tra­ver­sèrent toutes les guerres et les luttes des sexes et classes.

Ecrire alors n’avait pas de prix quand des sous­crip­teurs don­naient ce qu’ils vou­laient pour dévo­rer du babil dan­ge­reux et toxique quitte par­fois à se signer.

Mais, à nou­veaux écri­vains nou­veaux textes sous forme de tri­co­tine magique. Ils avancent à la vitesse dont la carré mul­ti­plié par sa masse consti­tue son éner­gie. Le tout en forme de mari­vau­dage d’esprits ani­maux qui laissent tout espoir de com­prendre quelque chose aux concepts des­truc­teurs du réa­lisme psy­cho­lo­gique dont Ray­mond Rous­sel fut le maître.

Pec­cato ! Voici des tour­billons noir­cis ou colo­rés de paroles jusqu’à l’illisible par Twit­ter et des agora vir­tuelles de la vox populi. Elles déposent leurs spires infi­ni­ment en télé­grammes du monde entier.

De tels rémou­leurs aiguisent leurs manches sans lames et sans éclair dans le morne et vaste infini du passé comme du futur via Star­link de Napo Elon dont le musc névro­tique tour­nique, “sémiote” à qui mieux-mieux dans les quan­tiques des quantiques.

jean-paul gavard-perret

Photo Michael Augustin