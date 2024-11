Christophe Bec & Valerio Giangiordano, Survival — Warm Springs

Survivre… quoi qu’il advienne…

À Trout­dale, en Ore­gon, à la fin de l’automne, alors que la fête du Big­foot bat son plein, un groupe d’alpinistes prend connais­sance de son futur périple sous la direc­tion de Bob Freund. Ses membres veulent gra­vir le mont Jef­fer­son. Dans le groupe, Ali­son souffre du syn­drome du Sur­vi­vant. Seule Sandy, son amie, pense que cette expé­di­tion ne peut que lui faire du bien. Le len­de­main, en cours de route, ils ren­contrent une troupe consé­quente de chas­seurs lour­de­ment armés.

Alors qu’ils com­mencent l’approche du mas­sif, Sandy s’éloigne du che­min pour satis­faire un besoin natu­rel. Dans le fourré, elle est confon­due avec un cerf mulet par un jeune chas­seur qui la blesse sérieu­se­ment. Pani­qué par ce qu’il a fait, il s’enfuit, pour­suivi par deux alpi­nistes qui veulent l’avoir près d’eux pour témoi­gner quand les secours arri­ve­ront. C’est alors un nou­vel acci­dent. Le jeune homme chute et se tue. Son père veut appli­quer la loi du Talion…

Chris­tophe Bec, qui a une belle car­rière de scé­na­riste, connaît son art. Il ins­talle son récit en don­nant quelques élé­ments et en gar­dant, pour de futures révé­la­tions, nombre d’informations et de faits. Il conçoit habi­le­ment ses per­son­nages, leur donne les atti­tudes qui vont influer sur la suite du récit et construit une trame de carac­tère. Il prend comme base un acci­dent de chasse. Si ceux-ci sont fré­quents dans nos contrées, ils ne donnent pas lieu aux suites que déve­loppe le scé­na­riste. Il ins­talle alors une traque san­glante jusqu’à un paroxysme. Il mène un récit en ten­sion dès les pre­mières pages en intro­dui­sant quelques intrigues secon­daires qui ren­forcent l’axe principal.

Vale­rio Gian­gior­dano, ce des­si­na­teur ita­lien, tra­vaille dans le réa­lisme. Il com­pose une gale­rie de pro­ta­go­nistes par­fai­te­ment équi­pés pour la mon­tagne, ce qui amène par­fois une iden­ti­fi­ca­tion des per­son­nages en s’attachant à de nom­breux détails tant phy­siques que ves­ti­men­taires. La ten­sion de la traque est tout à fait per­cep­tible et il offre des décors pré­cis, que ce soit les forêts ou les pentes mon­ta­gneuses.

Ste­fa­nia Aquaro assure une mise en cou­leurs dense, sou­li­gnant de belle façon les pay­sages ennei­gés, les ambiances en fonc­tion du ter­rain. La cou­ver­ture est l’œuvre de Sté­phane Per­ger et induit une petite inter­ro­ga­tion quand on ouvre l’album et qu’on regarde les pre­mières planches.

Ce pre­mier volet, en récit com­plet, annonce trois autres tomes qui évoquent tous, dans des cadres dif­fé­rents, une sur­vi­vance à n’importe quel prix. Avec un récit dyna­mique, un scé­na­rio solide, une tranche d’aventures mise en images de façon appro­priée, ce pre­mier tome raconte une belle his­toire d’aventures.

serge per­raud

Chris­tophe Bec (scé­na­rio), Vale­rio Gian­gior­dano (des­sin) & Ste­fa­nia Aquaro (cou­leur), Sur­vi­val — Warm Springs, Soleil, coll. “Hors Col­lec­tion”, sep­tembre 2024, 56 p. — 15,50 €.