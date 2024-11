Ariane Gélinas, Corinne Jacquet, Maureen Martineau & Michèle Pedinielli, Noires saisons

Des cri­mi­nelles ?

En octobre 2021, Cri­mi­nelles, un recueil de nou­velles noires écrites par Ariane Géli­nas et Mau­reen Mar­ti­neau, publié par Alire, a ren­con­tré un beau suc­cès. Il met­tait en avant des femmes ini­tia­trices, com­plices, témoins de méfaits divers et de crimes entre la Gas­pé­sie et la Baie-James. Elles ont eu envie de réci­di­ver en élar­gis­sant les ter­ri­toires et, pour ce faire, ont invité deux auteures à les rejoindre sur un nou­veau pro­jet, Michèle Pédi­nielli, roman­cière niçoise, et Corinne Jac­quet, ins­tal­lée en Suisse romande.Ce pro­jet a réuni trois mai­sons d’édition: Alire du Qué­bec, l’aube de France et Le Chien Jaune de Suisse. Au thème cri­mi­nel, ces dames ont ajouté une dimen­sion éco­lo­gique intro­dui­sant les effets des bou­le­ver­se­ments cli­ma­tiques qui touchent l’ensemble de la pla­nète.

Cha­cune pro­pose trois nou­velles. Celles-ci sont clas­sées selon les quatre sai­sons, ces der­nières pré­sen­tées dans un désordre à l’image de leurs dérèglements.

La cani­cule qui fait bais­ser le niveau d’un lac va avoir des consé­quences funestes. C’est aussi le cas avec des feux de forêts ou pour empê­cher la défo­res­ta­tion. Mais la fonte des glaces ou une averse de grêle, une inon­da­tion… peuvent avoir des suites bien inat­ten­dues !

L’écologie joue un rôle de pre­mier plan dans cha­cune des douze nou­velles qui ont pour cadre des milieux ruraux, fores­tiers, des hameaux per­dus, des zones peu peu­plées, des mon­tagnes, des lacs, au Qué­bec, en Haute-Mauritie, en Corse, dans la Creuse, en Suisse, à Genève…

Chacune de ces nou­vel­listes uti­lise le désordre cli­ma­tique pour y pla­cer le crime, celui-ci le pro­vo­quant, y par­ti­ci­pant ou le dévoi­lant. Cette suite de textes, écrits avec une langue riche, un style tonique, montre une série d’héroïnes qui ont toutes une bonne rai­son d’agir comme elles le font. On passe un excellent moment en leur com­pa­gnie et cer­taines nous pour­suivent longtemps.

serge per­raud

Ariane Géli­nas, Corinne Jac­quet, Mau­reen Mar­ti­neau & Michèle Pedi­nielli, Noires sai­sons, Édi­tion de l’aube, coll. “Aube Noire”, octobre 2024, 240 p. — 19,00€.