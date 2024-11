Pasquale Biasco, The Weight of Light

Eloge de la lumière

Ce pro­jet découle de la néces­sité de pas­ser la lumière au crible comme méta­phore des attentes éle­vées pla­cées par le passé dans la région de Salento, dans le sud de l’Italie. « Ces attentes, sou­vent non satis­faites, ont engen­dré de grandes décep­tions qui m’ont conduit par le passé à m’éloigner de ma terre natale. », écrit le pho­to­graphe ita­lien. Mais de retour de Londres, il a éprouvé le besoin de se pré­ser­ver d’un nou­vel éblouis­se­ment en revi­si­tant les lieux fami­liers où il vécut dans un lumière plus douce et paisible.

Sa mani­pu­la­tion du fais­ceau lumi­neux tra­verse le néga­tif pho­to­gra­phique dans la chambre noire et joue un rôle déci­sif. Il ne cesse de l’adoucir tout en d’essayant de rendre inof­fen­sif cet éblouis­se­ment ou de le trans­for­mer en une inquié­tude per­ma­nente. Le livre contient un texte pour rap­pe­ler que le Capo di Leuca, dans le bas Salento, est une zone fron­ta­lière, une petite bande de terre éloi­gnée de tout, même d’elle-même.

Dans ce ter­ri­toire lumi­neux, la lumière se reflète sur la pierre nue et se perd parmi les pierres de taille en tuf des car­rières désaf­fec­tées. L’illusion rêvée d’être dans ce lieu dure le temps que le rayon de soleil se déplace et dis­pa­raisse, lais­sant place aux ombres. Après, il ne reste que l’obscurité confi­née dans une limite géo­gra­phique, par­fois plus comme une limite de l’âme.

jean-paul gavard-perret

Pas­quale Biasco, The Weight of Light, auto-publié et imprimé en octobre 2024.