Gihef & Gianluca Gugliotta, Titans — t.02 : “Asia”

Quand une femme maltraitée…

Cette série, qui doit se com­po­ser de quatre albums, met en scène des femmes qui s’opposent à des dieux grâce aux pou­voirs des Titans. Ceux-ci prêtent bien volon­tiers la main à ces guer­rières car ils entre­tiennent une frus­tra­tion vis-à-vis des habi­tants mâles de l’Olympe.

Ce récit décrit avec toute la puis­sance de com­bats, avec une cer­taine féro­cité, le par­cours de cette femme qui veut ven­ger son hon­neur et faire payer les souf­frances endu­rées. C’est une pos­si­bi­lité qui serait bien utile à nombre de femmes mal­trai­tées. Mais retrou­ver les Titans au XXIe siècle…

Une sil­houette cas­sée che­mine péni­ble­ment dans un tun­nel. Il s’agit d’Asia, la prin­cesse de Delphes. Elle veut abso­lu­ment se ven­ger des humi­lia­tions et des souf­frances que lui a fait endu­rer Arès, le dieu de la guerre. Enfant, Asia avait déjà des pul­sions ter­ribles que Liet, son pré­cep­teur, lui avait appris à cana­li­ser en s’en pre­nant à la racaille.

Quelques semaines plus tôt, dans le cadre du conflit presque sécu­laire qui oppose Athènes à Sparte, le roi de Delphes, son père, com­met une erreur stra­té­gique. Alors qu’il s’était tou­jours tenu à l’écart de la guerre, vou­lant plaire à Athènes, il fait tuer des Spar­tiates échoués dans son port. L’affront, pour la ville guer­rière, se lave dans le sang. Vain­cus, Asia est livrée en pâture aux trois géné­raux du dieu qui lui font subir les pires igno­mi­nies et sup­plices avant de l’abandonner, presque morte, dans une fosse.

Mais Asia a la ven­geance che­villée au corps et ce n’est pas un dieu qui va l’effrayer, d’autant qu’elle obtient l’accord d’un Titan…

Le story-board est de Sébas­tien Gre­nier qui passe la main à Gian­luca Gugliotta pour le des­sin et à Arif Prianto pour les cou­leurs. Ils pro­posent des per­son­nages aux pro­por­tions de super­hé­ros, des guer­riers tout en muscles, des mon­tagnes de chair et donne à Asia une sil­houette plai­sante. Mais elle fait presque frêle par rap­port aux mas­to­dontes. Or, depuis David et Goliath, ce n’est plus la taille et le poids qui sont pré­do­mi­nants dans une lutte quand la rage anime un des com­bat­tants. Les décors sont impo­sants, les pay­sages, les monu­ments et les villes sont à la dimen­sion de la mythologie.

Ce tome, agréable à décou­vrir, ins­talle une série qui, par son thème, ses trai­te­ments et son concept, se lit avec un grand plaisir.

serge per­raud

Gihef (scé­na­rio), Gian­luca Gugliotta (des­sin) & Arif Prianto (cou­leurs), Titans — t.02 : Asia, Édi­tions Oxy­more, coll. “Fan­tasy antique”, octobre 2024, 56 p. — 15,95 €.