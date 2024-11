La folle Avoine, Le cri du geai. Espace sous occupations sensibles

Miss ter

D’abord, le nom de l’auteure inquiète. Selon la doxa de cette col­lec­tion, La folle Avoine est une « entité artis­tique et sen­sible, métamorphe et orga­nique ». Res­tent des énigmes : par­fois, celle qui n’est qu’un nom à fin d’un e-mail, une vague idée ou un sem­blant de blague pseudo-artistique. Mais avan­çons un peu dans cette nou­velle édi­tion : l’auteure «s’incarne, le plus sou­vent sous l’apparence d’une femme blanche occi­den­tale qui raconte des his­toires de toutes sortes qui ne sont jamais tota­le­ment inventées, qui font peur, qui font rêver. Presque sans limite, elle se mul­ti­plie pour deve­nir collective ».

L’édi­tion éta­blie par Alexandre Loy et Nata­cha Izoz pré­cise que c’est bien une auteure qui orga­nise son récit-enquête. Il s’agit de Pau­line Ammann, artiste plu­ri­dis­ci­pli­naire qui explore et retrans­crit ses per­cep­tions du monde à tra­vers des inter­ven­tions poétiques et engagées. Ori­gi­naire du Valais et donc enra­ci­née avec sa terre, elle est deve­nue une aven­tu­rière même si par­fois elle est reve­nue en Valais pour prendre soin du ver­ger de son arrière-grand-mère pay­sanne. Mais elle a lié la vie rurale à la vie indus­trielle (Ostrava).

Entre enga­ge­ment poli­tique et poé­tique, et pour inter­ro­ger la notion de ter­ri­toire, elle crée un réseau de récits et des jonc­tions. Elle met en exergue la place de figures domi­nantes (la sta­tue de David de Pury à Neu­châ­tel par exemple) mais tout en offrant un refuge sym­bo­lique au cœur de la ville « pour les mis au ban — c — de la société (les pigeons) ».

Elle pro­pose des ponts vers les autres dans l’architecture du manus­crit. Son livre devient le col­lage de scènes et de thé­ma­tiques : espace urbain, ter­ri­toire, acti­visme, docu­men­ta­tion artis­tique, éco­lo­gie, pho­to­gra­phie et poé­sie. D’où un tra­vail de rac­com­mo­dage des pièces rap­por­tées des vies écla­tées. Le tout à tra­vers faits réels, pen­sées, fic­tion et poé­sie. Il faut donc la suivre dans ce voyage singulier.

jean-paul gavard-perret

La folle Avoine, Le cri du geai. Espace sous occu­pa­tions sen­sibles, art&fiction, coll. Pacific//terrain, Lau­sanne, 2024, 124 p. — 24,00 chf.