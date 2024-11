Quels sont les grands mouvements littéraires ?

Fiche de révi­sion bac de fran­çais des dif­fé­rents mou­ve­ments littéraires

À ne pas confondre avec les genres lit­té­raires, les mou­ve­ments lit­té­raires sont la reven­di­ca­tion de nou­velles règles d’écriture ou de pro­duc­tion artis­tique, dif­fé­rentes de celles qui étaient en place. Ils sont essen­tiels pour réus­sir à bien com­prendre une œuvre et pour­tant, il est aisé de s’y perdre, en cette période de bac fran­çais. Nous avons donc décidé de faire un réca­pi­tu­la­tif des dif­fé­rents mou­ve­ments lit­té­raires en France.

La Pléiade, XVIe siècle

La Pléiade est un mou­ve­ment poé­tique fran­çais du XVIe siècle. L’influence de l’antiquité se fait res­sen­tir chez ces poètes jusque dans leur nom. En effet, la Pléiade dési­gna d’abord les sept filles d’Atlas dans la mytho­lo­gie grecque, avant qu’un groupe de sept poètes alexan­drins reprenne ce nom. La Pléiade finit par dési­gner en France un groupe de poètes, ori­gi­nel­le­ment Ron­sard, Du Bel­lay et Jean-Antoine de Baïf aux­quels vont s’ajouter d’autres poètes. Ils sou­haitent renou­ve­ler la langue fran­çaise en reve­nant à des formes de poé­sie antique en accen­tuant la musi­ca­lité des poèmes. L’influence de l’antiquité se verra aussi lorsqu’ils évoquent la mytho­lo­gie. Ils abordent aussi d’autres thèmes comme la nature ou l’amour. Cette concep­tion de la poé­sie est abor­dée dans l’ouvrage emblé­ma­tique de la Pléiade, Défense et illus­tra­tion de la langue fran­çaise écrit par Joa­chim du Bellay.

L’Humanisme, XVIe siècle

L’Humanisme est un mou­ve­ment ita­lien du XVe siècle qui se répand dans toute l’Europe au XVIe, porté par des auteurs comme Erasme, Rabe­lais ou Tho­mas More. Dans une période mar­quée par l’obscurantisme reli­gieux, ils vont appor­ter une réflexion poli­tique nou­velle et des débats autour de la reli­gion. Le mou­ve­ment huma­niste défend une vision nou­velle de foi en l’homme. Les écri­vains huma­nistes prônent un retour à la culture antique ainsi qu’une nou­velle forme de péda­go­gie comme le fait Rabe­lais dans Gar­gan­tua avec une diver­si­fi­ca­tion des enseignements.

La Pré­cio­sité, XVIIe siècle

La pré­cio­sité est un mou­ve­ment prô­nant la finesse, le raf­fi­ne­ment. Les écri­vains pré­cieux cherchent à se dis­tin­guer avec leur élé­gance. Le mou­ve­ment de la pré­cio­sité se carac­té­rise par une recherche constante d’un lan­gage châ­tié et élé­gant. Ce mou­ve­ment va se déve­lop­per dans des salons orga­ni­sés dans des hôtels par­ti­cu­liers, le plus sou­vent chez de grandes dames de l’aristocratie. Cette mode naît à l’hôtel de Ram­bouillet. Ces réunions s’organisent autour de diver­tis­se­ments lit­té­raires (concours d’écriture, lec­ture de textes…) et de débats (notam­ment sur l’amour : « Le mariage est-il com­pa­tible avec l’amour ? », « quel est l’effet de l’absence en amour ? »…). Une figure incon­tour­nable de la pré­cio­sité est madame de Scu­déry avec ses romans fleuves comme Le Grand Cyrus et Clé­lie.

Le Baroque, XVIIe siècle

Cou­rant artis­tique avant d’être lit­té­raire carac­té­risé par un style irré­gu­lier et extra­va­gant, le baroque aborde les thèmes de la mort et de l’instabilité dans un monde lui-même instable et en pleine trans­for­ma­tion. L’autre carac­té­ris­tique du baroque est le jeu des appa­rences, le baroque repose sur de nom­breuses illu­sions et trompes l’œil.

Le Clas­si­cisme, XVIIe siècle

Le mou­ve­ment du clas­si­cisme se répand sous le règne de Louis XIV, il est régi par des règles strictes. Les auteurs clas­siques cherchent à faire des œuvres “modèles”, s’inspirant d’auteurs anciens et dans une recherche de vrai­sem­blance et de bien­séance dans un objec­tif de pla­cere et docere, plaire et instruire.

Les Lumières, XVIIIe siècle

Mou­ve­ment intel­lec­tuel et phi­lo­so­phique du XVIIIe siècle qui se base sur la rai­son face à l’obscurantisme et l’intolérance reli­gieuse. Porté par de nom­breux phi­lo­sophes fran­çais comme Vol­taire, Dide­rot et Rous­seau, ce mou­ve­ment va se répandre dans toute l’Europe. Ils com­battent l’esclavagisme, la guerre et le fana­tisme religieux.

Le Roman­tisme, XIXe siècle

Mou­ve­ment lit­té­raire de la pre­mière moi­tié du XIXe. Met­tant au cœur l’expression des sen­ti­ments, la sub­jec­ti­vité et le mélange des genres. Émer­geant dans une période de désen­chan­te­ment après la chute de l’Empire, le roman­tisme exprime l’évasion, le rêve et la nature à tra­vers une tona­lité lyrique.

Le Réa­lisme, XIXe siècle

Le Réa­lisme est un mou­ve­ment lit­té­raire du XIXe siècle se déve­lop­pant dans une optique de pein­ture fidèle de la réa­lité. Les écri­vains réa­listes se mettent en oppo­si­tion avec les écri­vains roman­tiques et leur sub­jec­ti­vité. Ils font une étude détaillée de l’homme et du milieu social dans lequel il vit, ils s’intéressent donc aux scènes de la vie quo­ti­dienne comme le tra­vail ou les rela­tions conjugales.

Le Natu­ra­lisme, XIXe siècle

Le mou­ve­ment natu­ra­liste se met dans la lignée du réa­lisme, allant encore plus loin dans l’étude du réel. Les écri­vains natu­ra­listes tentent de décrire le réel en appli­quant une méthode d’expérimentation quasi-scientifique repo­sant sur la docu­men­ta­tion et l’étude des milieux sociaux. Les auteurs natu­ra­listes déve­loppent l’idée selon laquelle le com­por­te­ment est influencé par le milieu sociologique.

Le Sym­bo­lisme, XIXe siècle

Le sym­bo­lisme est un cou­rant poé­tique du XIXe siècle qui se concentre sur les sym­boles et les sen­sa­tions. Selon eux, on ne peut décrire le monde fidè­le­ment de manière directe, c’est pour cela qu’ils uti­lisent des images pour jouer sur les liens et les cor­res­pon­dances pour don­ner une vision sym­bo­lique du monde en uti­li­sant sou­vent des thèmes abs­trait comme le flou, le rêve ou le mys­tère ainsi que de nom­breuses allu­sions mythologiques.

Le Sur­réa­lisme, XXe siècle

Mou­ve­ment qui marque une rup­ture avec le passé et la tra­di­tion. Les auteurs sur­réa­listes font table rase du passé et laissent libre cours à leur ima­gi­na­tion sans se pré­oc­cu­per des règles ou des normes. Le sur­réa­lisme est un mou­ve­ment engagé, fai­sant par­fois pas­ser des mes­sages de libé­ra­tion ou de révolte.

Le Nou­veau Roman, XXe siècle

Le mou­ve­ment du nou­veau roman se marque par un refus des codes tra­di­tion­nels du roman. Ils réin­ventent le genre roma­nesque notam­ment par la décons­truc­tion du héros, celui-ci devient une entité vide et est mis au second plan du récit.