Mariette,Ce qu’on appelle l’amour (exposition)

Profon­deur de l’amour

Pour « dire » l’amour, Mariette de manière ludique et grave inter­pelle les regards à l’aide de créa­tion d’images aux gouffres ins­tru­men­taux où cha­cun peut aller pui­ser ce qu’il entend par ces visions qui envoûtent, envolent ou enve­loppent. Ses créa­tions s’ouvrent sur un espace interne ou ailé. Des êtres dorment dans un corps mais par­fois leur esprit s’aère et grimpe entre mys­tique et parois sur une forme d’humour au second degré.

Surgissent d’étranges figu­rines faites de divers mor­ceaux. Elles sortent des tra­di­tions de l’amour de manières mena­çantes et fan­tai­sistes. Elles pos­sèdent un poten­tiel méta­pho­rique com­plexe et puis­sant et sou­lèvent de nom­breuses ques­tions sur un tel sujet. Tout fas­cine, au besoin en annexant des don­nées issues d’un folk­lore par d’étranges icônes de notre civi­li­sa­tion occi­den­tale. Fon­dée sur l’insolite, chaque pièce per­met d’entrer dans le domaine de l’insondable de l’amour.

S’y conjuguent diverses com­bi­nai­sons et agglo­mé­rats de signes, d’objets et de matières pour sou­li­gner des don­nées popu­laires et enfan­tines, contem­po­raines et savantes pour mettre au défi les attentes visuelles. Mais contrai­re­ment à ce qu’on pour­rait pen­ser, l’amour n’est pas un sup­plice mais une fête. L’amour sort par le ventre car il a besoin d’espace, de ren­contre. Il ne se com­plait pas en lui-même. En émanent le silence de l’âme et sur­tout le bruit de l’inconscient.

jean-paul gavard-perret

Mariette, Ce qu’on appelle l’amour, Com­bi­nai­sons, Saint Etienne, du 14 au 22 novembre 2024.