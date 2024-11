Catherine Andrieu, Les griffes d’Obsidienne

Entre mythe et réalité

Cathe­rine Andrieu pour­suit sa légende de la femme abso­lue aux che­veux de neige avec sa pan­thère. Elle est sui­vie et obser­vée par l’enfante blonde dont la nar­ra­trice est le double. Êtres et objets deviennent plus qu’étrangers dans un monde cos­mique et fores­tier là où les quatre élé­ments de l’univers sont le bré­viaire d’une femme. Dans un tel conte, de para­doxaux velou­tés et volup­tés s’ébauchent dans un clair-obscur et un peu d’ombres, de rondes et de croches car l’auteure bat au rythme de l’univers, la peur, la joie et l’espérance accou­plées dans l’instant d’une mort qui s’éternise.

Cette recou­vrance prend la force d’une évi­dence et tout viol est un coup de cou­teau dans le bas ventre. L’enfante presque nar­ra­trice se noie dans le brouillard, mais celle qu’elle a per­due brille. Elle ramasse ses pro­messes de jadis même si elle s’est don­née à l’inconnu du saut. Ici, mythe et vérité se confondent pour retrou­ver un temps « mort » contre celui qui n’a pas cessé d’être.

Et de fait, pour Cathe­rine Andrieu, écrire un tel livre, c’est se défier du ciel ortho­normé et bien sûr se sou­ve­nir d’une jour­née de soli­tude qui aurait dû être accom­pa­gnée et pleine. Par ce conte « engagé », la poète a aimé dans les sou­pirs et les larmes. Mais quelle peine tour­mente cette enfant qui lui res­semble ? Celle qui devient sa propre insé­cable solitude.

L’écrire, ce serait pleu­rer sans rai­son. Mais, larmes omises, ici les pages s’éclairent dans le silence du mythe, sa contem­pla­tion et le saut dans l’inconnu(e). D’autant que Cathe­rine Andrieu connaît mieux que tous les autres poètes les nuances, la valeur des conno­ta­tions, l’importance du contexte, celle de la syn­taxe (parce que la place dans le tissu du texte est au moins aussi impor­tante que le choix du mot…), etc. Mais ce n’est pas seule­ment cela. Pour l’écrivaine, la poé­sie est plus qu’une col­lec­tion de beaux mots et voie plus qu’une orai­son spé­ci­fique : une des­cente dans les pro­fon­deurs de la psy­ché et ses troubles.

Dans ces expé­riences d’écritures sur­réa­listes et exis­ten­tielles, le mot n’a pas seule­ment un emploi déco­ra­tif, de bel embal­lage, mais un rôle de créa­tion, il est direc­te­ment impli­qué dans des expé­riences ris­quées. A la dif­fé­rence du peintre ou du musi­cien, une telle auteure pré­serve comme matière pre­mière des vocables. Preuve qu’une poète via la légende avoue ses cha­grins d’amour et d’autres sortes, mais aussi ses sen­sa­tions esthé­tiques, et — pour­quoi pas — ses réflexions phi­lo­so­phiques.

La parole n’étant plus consi­dé­rée sim­ple­ment comme un véhi­cule, l’essentiel pour l’auteure oblige qu’elle soit magique et sen­sible en pro­dui­sant bien des effets sur nous.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Andrieu, Les griffes d’Obsidienne, Pré­face de Patrick Cin­tas, Rafael de Sur­tis édi­teur, Cordes sur Ciel, 2024, 40 p. — 18,00 €.