Thé moins visible

(Qu’est-ce que l’homme ?)

Il rit des contraires qu’il aime conci­lier, mais rou­git de voix neuves et d’absence du sérieux de cer­taines femmes aux mys­tères qui pro­jettent des lumières dans la nuit. Leur corps phy­sique est théâtre des mots, machi­ne­rie men­tale et miroir dont naîssent l’effarement et l’illusion. « Une tra­jec­toire va plus loin que notre vie » pense-t-il, impres­sionné par la per­ma­nence de telles éphé­mères — fata­li­tés de la pas­sion et sul­pi­ciennes de l’âme, fleuves cachés, témoins invisibles.

Elles offrent des moments inou­bliables et mettent les sens dessus-dessous, du soir au matin sur un lit de fer à ne savoir que faire de pen­sées heur­tées sur un tel cham­branle métal­lique. Le rêve s’y tra­hit en trop d’heures et juste quelques arrêts. Si bien qu’il découvre la pure mer­veille de la vie qui efface la tris­tesse de ses pluies et gomme la lan­gueur de toute mélancolie.

jean-paul gavard-perret

photo : Ber­nard Plossu