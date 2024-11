Denis Bajram, Valérie Mangin & Thibaud de Rochebrune, Inhumain : Quintessence

Quand des Maîtres du genre…

Dans Inhu­main (Dupuis — octobre 2020), un vais­seau spa­tial ter­rien s’écrase sur une pla­nète incon­nue. Les cinq sur­vi­vants découvrent des humains qui ont struc­turé une société divi­sée en quatre castes selon les élé­ments fon­da­men­taux. Tous vénèrent le Grand Tout, une entité qui les réduit en escla­vage. Les nou­veaux venus réus­sissent à les libé­rer.

Ce nou­veau tome s’ouvre quand un sous-marin a pu être réparé. Il va per­mettre une explo­ra­tion au-delà de l’atoll où est confi­née la popu­la­tion. Mais il faut que chaque caste soit repré­sen­tée dans cette expé­di­tion. C’est la décou­verte d’un uni­vers marin avec, cepen­dant, des dif­fi­cul­tés multiples.

Sur l’îlot, la situa­tion dégé­nère car les castes se jalousent allant vers un racisme, un com­mu­nau­ta­risme. Aussi, quand un groupe vient pol­luer le lagon sacré pour une autre caste, les ten­sions s’exacerbent et la situa­tion devient vite explosive…

Valé­rie Man­gin et Denis Baj­ram vou­laient faire un one-shot. Or, pour l’écrire, ils ont struc­turé un uni­vers dont ils ont tiré quelques élé­ments pour construire l’intrigue, flui­di­fier le dérou­le­ment de l’histoire. Celle-ci se ter­mi­nait lorsque les humains avaient gagné leur liberté. Mais, qu’allaient-t-ils en faire ? C’est cette réponse que les scé­na­ristes sou­haitent appor­ter avec ce nou­veau volet.

La liberté totale est-elle pos­sible sans un cer­tain nombre de règles à res­pec­ter ? Appa­rem­ment, les auteurs n’y croient pas ! Tou­te­fois, la longue his­toire de l’humanité ne leur donne-elle pas rai­son ? La ques­tion fon­da­men­tale n’est-elle pas dans la nature pro­fonde de l’humain, cette vio­lence qui l’habite ? Il y a tou­jours des indi­vi­dus qui en veulent plus que leurs congé­nères, que ce soit des richesses, de l’emprise sur le reste du groupe, des bouts de terre. La solu­tion réside, sans aucun doute, dans l’obligation de règles pour que la vio­lence ne gagne.

Avec ce monde si riche qu’ils ont ima­giné, scé­na­ristes et gra­phiste abordent ces ques­tion­ne­ments phi­lo­so­phiques, poli­tiques et intro­duisent une belle dose d’écologie sans jamais sacri­fier l’action et l’aventure. Ce qui est dénommé le Grand Tout est, en fait, le concept d’une pla­nète vivante avec qui l’humanité doit com­po­ser, se sen­tir res­pon­sable. Ils donnent à leurs prin­ci­paux per­son­nages une réelle épais­seur psy­cho­lo­gique.

Comme pour le pre­mier volet, Thi­baud de Roche­brune fait montre de son talent à pro­po­ser des pay­sages gran­dioses, des huis clos étouf­fants dans les cou­loirs du vais­seau, des planches de voyage men­tal splen­dides. Il met en scène aussi bien des scènes de vio­lence intense que les moments plus contem­pla­tifs. Outre son trait concis, il réa­lise une mise en cou­leurs où il attise les ambiances exté­rieures, les ombres des souterrains.

Un nou­vel album qui démontre, si besoin était, la capa­cité des auteurs, scé­na­ristes et des­si­na­teur à mettre en scène des mondes où l’action et la réflexion coha­bitent harmonieusement.

serge per­raud

Denis Baj­ram & Valé­rie Man­gin (scé­na­rio), Thi­baud de Roche­brune (des­sin et cou­leurs), Inhu­main : Quin­tes­sence, Dupuis, Label “Aire Libre”, octobre 2024, 112 p. — 25,00 €.