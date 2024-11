La Mouette (Anton Tchekhov / Stéphane Braunschweig)

L ’apo­ca­lypse de notre inti­mité



D evant une grande paroi de bois, un homme et une femme se confient l’un à l’autre leur désac­cord. On s’entretient d’un spec­tacle à venir. Tre­plev, le fils d’une actrice, s’essaie à l’écriture dra­ma­tique. Même si la pré­sen­ta­tion de sa pièce donne l’occasion au conflit avec sa mère de s’exprimer, on en sai­sit le sens apo­ca­lyp­tique et mora­liste : un ange vient consta­ter l’effondrement de notre espèce qu’il lit comme l’effet d’un mal endé­mique. Le texte de Tche­khov ne cesse de pla­cer les per­son­nages en situa­tion d’interrogation sur le spec­tacle, le temps, la lit­té­ra­ture ; tous ont une dis­po­si­tion réflexive qui les conduit à paraître en per­ma­nence confron­tés à leur ave­nir, au désar­roi face aux options, ou plu­tôt à la ten­dance impé­rieuse qui se présente(nt) à eux.

Stéphane Braun­sch­weig tente de faire de cette intrigue psy­cho­lo­gique et fami­liale une odys­sée méta­phy­sique, au risque de lui don­ner des allures peu seyantes de science-fiction. Ce fai­sant, il met les acteurs face à leur texte, comme s’ils étaient ren­dus indé­pen­dants de leurs inter­ac­tions. Il en résulte une valo­ri­sa­tion de leur pres­ta­tion, en même temps qu’une forme d’artificialisation du pro­pos qui n’est pas sans charme.

Si l’on fait cré­dit à cette pers­pec­tive, on voit chaque per­sonne aux prises avec sa propre huma­nité, comme si elle regar­dait avec déri­sion les frasques de sa posi­tion per­son­nelle. On assiste donc à une pro­po­si­tion ori­gi­nale et inté­res­sante, qui fait de la mouette non pas une vic­time expia­toire, condi­tion de sur­vie d’une com­mu­nauté, mais le modèle d’une déré­lic­tion pro­gram­mée qui affecte notre constitution.