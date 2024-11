Marie-Hélène Prouteau, Paul Celan, sauver la clarté

Qualité des dépistages

Sensible comme elle l’écrit à “Une pointe de légè­reté d’ironie, de witz, chez celui qui aime évo­luer dans sa “Ka(f)kanie” “ - à savoir Paul Celan -, Marie-Hélène Prou­teau pré­sente de l’auteur un autre visage, pas du tout vic­ti­maire. Le tout et en par­tie en une dérive et une rêve­rie autour de deux poèmes de Paul Celan et de leurs entours. Ici, deux lieux (Brest-Trébabu et Paris-rue Tour­ne­fort) et deux nœuds de vie tra­ver­sés par le fil de lumière de son dia­logue avec Nelly Sachs nour­rissent cet essai.

L’auteure met en regard les poèmes avec d’autres écrits de Celan, les Apho­rismes de Ker­mor­van (une tra­duc­tion de Man­del­stam) qui pro­pulse en son méri­dien slave. Mais sur­gissent aussi des lettres à son épouse, la gra­veuse Gisèle Celan-Lestrange, avec entre autres leur échange com­plice sur Rem­brandt et Klee. L’attrait de Marie-Hélène Prou­teau pour la pein­ture et les arts gra­phiques est d’ailleurs patente. Mais dans cet essai il y a plus. A savoir, une ques­tion majeure : quelle clarté pour rendre le monde habi­table à l’exilé qu’il demeure ?

Elle répond de l’écriture-résistance de Celan, son nouage à l’Histoire et sa vio­lence nour­ris de la pen­sée de Wal­ter Ben­ja­min. Emane de ce livre la « cal­li­gra­phie de lumière, pré­sente dès le seuil de ces lettres, comme écrites parmi les constel­la­tions de toute dou­leur ». L’essayiste met l’hospitalité de son regard aux aguets de la moindre clarté et l’âme qu’elle détecte dans la cor­res­pon­dance entre Nelly Sachs et Paul Celan. Emane de facto l’envers du miroir de tels ter­ri­toires pré­ten­du­ment conquis des lec­tures reprises et revi­si­tées par celle qui découvre des quasi “man’s land” non par déser­ti­fi­ca­tion mais par trop pleins.

Surgit un espace vacant donc ouvert et presque aussi oni­rique que dis­crè­te­ment tra­gique. Nour­ris des don­nées de Celan et ses “rap­ports “, Marie-Hélène Prou­teau offre une éter­nité à cet éphé­mère de moments sou­dain figés de manière pro­vi­soire. Reste cette scé­no­gra­phique essen­tielle, grave, délé­tère mais jouis­sive. A la place des mots d’ordre, ce sont leur com­pres­sion et leur réduc­tion qui servent ici de reven­di­ca­tions impli­cites.

Est mis l’accent sur d’autres aspects de Celan dont ses cri­tiques n’ont fait qu’effleurer. Jaillit dans cette approche non seule­ment le mys­ti­cisme mais une sorte de voyeu­risme et l’exhibitionnisme où l’âme trouve une autre sub­stance. De toutes les œuvres du poète, l’auteure se sai­sit d’un lexique adé­quat qui touche le tré­fonds de sa vérité.

jean-paul gavqrd-perret



Marie-Hélène Prou­teau, Paul Celan, sau­ver la clarté, pré­face de Mireille Gan­sel, édi­tions Uni­cité, 2024, 142 p. — 18,00 €.