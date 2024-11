(Qu’est-ce que la peinture ?)

Sauva­geon de l’imprévu, ses coups de dés le décon­certent. La prise de risque est simple: en bor­dure de falaise, à l’orée du vide, il se jette pour dépas­ser la vitesse du son dans une tra­ver­sée inédite des sup­ports, abîmes et abysses.

Ni il ne tombe ni ne songe à la mer qui tonne et roule bas. Bref, sa chute est impen­sable. Sorte d’esprit frap­peur don­nant un cap de l’indéfini vers l’infini, il prend son souffle, son élan et comme Sam­son par les che­veux. Décon­cer­tant et au bord du non-être, il devient un phé­no­mène géant en lisière de néant.

Il affiche, en jet pro­fes­sion­nel d’allure por­tante, l’intelligence des engins de son corps et le souffle de ses tubes pour dépas­ser le mur du son. Mais la dif­fi­culté autant liée à sa tech­nique qu’à sa révo­lu­tion, celui-ci va lui don­ner, une sacrée leçon par com­pres­sion et fusion. Le voici étalé comme un tableau. Fidèle à Bram Van Velde, ce qu’il aime dans la pein­ture c’est que c’est plat.

jean-paul gavard-perret

Photo : Aus­tin Fisher