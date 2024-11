Corps on put

(Qu’est-ce un écrivain ?)

Le feu n’a plus de fumée quand il est devenu flamme en ce monde où tout change tout en trô­nant sur l’immobilité. L’histoire tombe alors au-dehors comme la neige et la cendre n’est pas encore le néant: elle aussi doit être dis­per­sée.

Retrou­vons les temps pri­maires et leur grand Jeu. Nous sommes libre lorsque nous sem­blons enfer­més car nous ne sommes pas clos : ce sont les autres que nous bou­clons à clé.

Reste notre ori­gine dans le Tom­beau d’Orphée. La parole pré­sente par­fois une manière plus adroite que le silence, Une idée que nous avons, nous la nions : c’est la manière de l’essayer. La bêtise a deux manières d’être : elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est sup­por­table mais les mots écou­tés long­temps deviennent une voix. Non pour tra­vailler vers la gloire mais le gain d’un sor­dide écri­vain. Il n’aime pas les hommes, mais ceux qui le dévorent.

jean-paul gavard-perret

photo : Pierre Huygues