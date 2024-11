La double inconstance (Marivaux / Jean-Paul Tribout)

Q uelques notes de musique, expres­sives : on assiste à un enlè­ve­ment, qui se déroule sans vio­lence, mais nous plonge dans l’inquiétude de la vic­time, qui tente bien­tôt de s’échapper de ce qui appa­raît comme une pri­son dorée. Aimée du roi, elle clame son indé­fec­tible amour pour Arle­quin ; tous deux se refusent à céder au faste, à la gran­deur, pré­fé­rant nour­rir leur rela­tion simple et sans ambages. Il s’agit donc de trou­ver un stra­ta­gème pour détour­ner Syl­via et son bien-aimé l’un de l’autre. Le luxe, les pro­messes de richesse, les attaques directes n’y sau­raient réus­sir. Le texte est un véri­table plai­doyer pour l’égalité, pour la valeur des sen­ti­ments contre la gran­deur des présents.

La mise en scène est à la fois sobre et facé­tieuse. En cos­tumes, avec un décor sug­ges­tif, le spec­tacle appa­raît clas­sique. Pour­tant les gestes pres­sants, plus ou moins dépla­cés, mani­festent la pres­sion sociale et le sens de l’action qui met les indi­vi­dus aux prises avec leurs propres pul­sions. Sou­vent des per­son­nages appa­raissent der­rière l’huisserie, mon­trant le carac­tère repré­senté de la repré­sen­ta­tion.

Jean-Paul Tri­bout maî­trise les codes de la par­ti­tion mari­vau­dienne, dont il fait une comé­die sur­jouée, dyna­mique et édi­fiante, emme­née avec brio par Mari­lyne Fon­taine. L’ensemble est plai­sant, iro­nique, édifiant.